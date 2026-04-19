Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı kabul etti. Rektör Özkan, Erdoğan'a Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde hayata geçirilen CAR-T merkezi ile ilgili bilgi vererek, destekleri için teşekkür etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için bulunduğu Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı kabul etti.

Görüşmede Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında yürüttüğü projeler ve özellikle Başkan Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi hakkında bilgi verildi. Akdeniz Üniversitesi'nin son dönemde attığı en stratejik adımlardan biri olarak öne çıkan merkezde özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisinin yerli üretimi ve klinik uygulamasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. İLK ÜNİVERSİTE TEMELLİ ALTYAPI Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, Türkiye'de üniversite temelli olarak hayata geçirilen ilk CAR-T altyapısı olma özelliği taşıyor.Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada göreve geldikleri ilk dönemde transplantasyon ve kanser alanındaki planlarını Erdoğan'a anlattıklarını, Erdoğan'ın da bu projeye destek verdiğini belirtti. Prof. Dr. Özkan, CAR-T merkezinin bulunduğu binanın da Başkan Erdoğan'ın destek verdiği projenin binası olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, CAR-T yönteminin özellikle tedavileri başarısız olmuş hastalar için yeni bir seçenek sunduğunu, yöntemin dünyada sınırlı merkezlerde kullanıldığını ve Türkiye'nin Akdeniz Üniversitesi ile bu alanda önemli bir eşiği geçtiğini söyledi.