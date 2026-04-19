CANLI YAYIN
Geri

Avcılar'da zehir tacirlerine operasyon: 172 kilogram uyuşturucu 4 tutuklama

İstanbul Avcılar'da düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında toplam 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yüksek miktardaki 'skank' maddesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-15 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 171 kilogram 577 gram skank, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 26 gram kokain ve sentetik maddelerle birlikte 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
  • Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
  • Şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı takibini dev bir operasyonla taçlandırdı.

15 gün süren titiz teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Nisan tarihleri arasında 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında:

Ele geçirilenlerMiktar
Skank171 Kg 577 Gr
Esrar325 Gr
Eroin74 Gr
Kokain26 Gr
Sentetik Maddeler20 Gr + 18 Hap
Silah1 Adet (Ruhsatsız)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler