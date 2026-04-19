Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı takibini dev bir operasyonla taçlandırdı.Avcılar’da dev operasyon: 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
15 gün süren titiz teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Nisan tarihleri arasında 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar kapsamında:
|Ele geçirilenler
|Miktar
|Skank
|171 Kg 577 Gr
|Esrar
|325 Gr
|Eroin
|74 Gr
|Kokain
|26 Gr
|Sentetik Maddeler
|20 Gr + 18 Hap
|Silah
|1 Adet (Ruhsatsız)
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.