İBB 2025 Yılı Denetim Raporu Muhalefet Şerhi, belediyenin araç saltanatı ve tasarruf ihlallerini gözler önüne serdi.

Tasarruf tedbirlerine rağmen araç kiralama giderlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 153 artarak 4,8 milyar TL'ye ulaştığı anlaşıldı.



Denetim Komisyonu Muhalefet şerhinde, bu devasa bütçenin "hizmet aracı" adı altında verimsiz kullanıldığı ve tasarruf ruhuna tamamen aykırı bir tablo oluştuğu belirtildi.

Raporda ayrıca İBB'nin organizasyon giderleri de dikkat çekti. Bu savurganlığın, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı olduğu açıklandı.