Antalya Diplomasi Formu'nda (ADF2026) düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Birlik" panelinde konuşan Emine Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Emine Erdoğan, "Bu buluşma, en ufak anlaşmazlıklarda dahi silahların konuştuğu dünyamızda, insanlık onuruna en çok yakışan değer olan diyalog ve diplomasiyi sürdürme kararlılığımızın bir göstergesidir. Temennim odur ki vereceğimiz mesajlar kalplere dokunsun, daha da önemlisi dünyanın dört bir yanında savaşların kurbanı olan çocuklar için yepyeni bir hayatın umut ışığı olsun" dedi.

Filistin halkının 1948'de öz vatanlarından sürgün edildiğinde, mülteci kamplarındaki ilk işlerinden birinin okul kurmak olduğunu dile getiren Erdoğan, "O günden bu yana eğitim, Filistin halkı için bir direniş ve varoluş cephesi olmuştur" dedi.



7 Ekim öncesinde dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olan Gazze'de bugün yaklaşık 637 bin çocuğun yüzde 60'ı eğitime erişemediğini dile getiren Erdoğan, "Bu çocuklara umut olalım" sözlerini kaydetti.





Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, "Filistin'de Barış İçin Birlik" paneline izleyici olarak katıldı.

Kongre merkezindeki Filistin sergisini gezdi.



