Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve infial yaratan olayın faili İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine dair sosyal medyada yayılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Yapılan resmi açıklamada, söz konusu şahsın öldüğü ve defin işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
"16 NİSAN'DA GÖMÜLDÜ"
DMM tarafından paylaşılan verilerde, saldırganla ilgili tüm adli ve tıbbi prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Söz konusu şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Bu durum resmi kayıtlarla sabittir," ifadelerine yer verilerek, şahsın hayatta olduğu yönündeki spekülasyonların hiçbir gerçeklik payı taşımadığı belirtildi.
DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:
Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar;
• Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi,
• Devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi,
• Milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir.
Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.
Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.