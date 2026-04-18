19 Nisan Pazar günü koşulacak İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafik akışı yeniden düzenleniyor. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyon kapsamında tarihi yarımadada, başta Fatih, Eminönü, Sirkeci, Balat, Karaköy ve Yenikapı olmak üzere birçok noktada yollar erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
KAPANACAK YOLLAR VE TRAFİK DÜZENİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek yarı maraton kapsamında sahil hattındaki Kennedy Caddesi gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak.
Yetkililer, özellikle tarihi yarımada yönüne gidecek sürücülerin toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmesini öneriyor.
YOLLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK
Yarışın tamamlanmasına paralel olarak kapatılan güzergahlar gün içinde aşamalı şekilde yeniden trafiğe açılacak. İlk olarak Balat çevresinde saat 11.05 itibarıyla kontrollü geçişlerin başlaması planlanırken, Sirkeci hattının 11.45'te, Yenikapı bölgesinin ise 13.30'dan sonra tamamen normale dönmesi bekleniyor.