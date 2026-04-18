CANLI YAYIN
Geri

İstanbul’da 19 Nisan maraton nedeniyle yollar kapanacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul’da 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek 21. Yarı Maraton nedeniyle kent trafiğinde geçici düzenlemelere gidiliyor. Özellikle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde birçok yol araç trafiğine kapatılacak. İşte megakentte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da 19 Nisan maraton nedeniyle yollar kapanacak: İşte alternatif güzergahlar
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 19 Nisan Pazar günü İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle Fatih, Eminönü, Sirkeci, Balat, Karaköy ve Yenikapı'da yollar erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak.
  • Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve tarihi yarımadadaki çok sayıda cadde ile bağlantı yolları gün boyunca kapalı olacak.
  • Kapatılan güzergahlar yarışın tamamlanmasına paralel olarak kademeli şekilde trafiğe açılacak.
  • Balat çevresinde saat 11.05, Sirkeci hattında 11.45, Yenikapı bölgesinde ise 13.30'dan sonra kontrollü geçişler başlayacak.
  • Yetkililer sürücülere alternatif güzergahları ve toplu taşıma seçeneklerini tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

19 Nisan Pazar günü koşulacak İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte trafik akışı yeniden düzenleniyor. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyon kapsamında tarihi yarımadada, başta Fatih, Eminönü, Sirkeci, Balat, Karaköy ve Yenikapı olmak üzere birçok noktada yollar erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İstanbul’da 19 Nisan maraton nedeniyle yollar kapanacak: İşte alternatif güzergahlar-2

KAPANACAK YOLLAR VE TRAFİK DÜZENİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek yarı maraton kapsamında sahil hattındaki Kennedy Caddesi gün boyunca araç trafiğine kapalı olacak.

Kapanacak yollar

  • Kennedy Caddesi (sahil hattı)
  • Galata Köprüsü
  • Atatürk Köprüsü
  • Kemeraltı Caddesi
  • Tersane Caddesi
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Abdülezelpaşa Caddesi
  • Ayvansaray Caddesi
  • Sirkeci çevresi bağlantı yolları
  • Eminönü çevresi bağlantı yolları
  • Balat çevresi bağlantı yolları
  • Cibali çevresi bağlantı yolları
  • Küçükpazar çevresi bağlantı yolları
  • Kumkapı çevresi bağlantı yolları
  • Ahırkapı çevresi bağlantı yolları

Yetkililer, özellikle tarihi yarımada yönüne gidecek sürücülerin toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmesini öneriyor.

İstanbul’da 19 Nisan maraton nedeniyle yollar kapanacak: İşte alternatif güzergahlar-3

YOLLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Yarışın tamamlanmasına paralel olarak kapatılan güzergahlar gün içinde aşamalı şekilde yeniden trafiğe açılacak. İlk olarak Balat çevresinde saat 11.05 itibarıyla kontrollü geçişlerin başlaması planlanırken, Sirkeci hattının 11.45'te, Yenikapı bölgesinin ise 13.30'dan sonra tamamen normale dönmesi bekleniyor.

