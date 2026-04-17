CANLI YAYIN
Geri

Sofrada skandal büyüyor: Bakanlık 24 firmayı tek tek ifşa etti! Pide harcından eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede, çok sayıda üründe ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde etten süte, zeytinyağından bala kadar geniş bir yelpazede tüketiciyi yanıltan uygulamalar ortaya çıkarıldı. Pide harcında at ve eşek eti kullanıldığı belirlenirken, “bitkisel” adı altında satılan bazı ürünlerde yasaklı ilaç etken maddelerine rastlandı. İşte ifşa edilen o firmalar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, İzmir Çiğli'deki Dönerci Ali’nin Yeri'ne ait dana pide harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
  • İstanbul'daki MMİ İlaç Gıda Kozmetik ve Manisa'daki Kurudere Kurban Baharat firmalarının bitkisel ürünlerinde yasaklı ilaç etken maddeleri bulundu.
  • İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya ve Isparta'daki çok sayıda işletmenin kebap, köfte ve pide harçlarında dana eti yerine kanatlı eti, mekanik ayrılmış et veya sakatat kullandığı belirlendi.
  • İzmir, Aydın, İstanbul ve Uşak'taki bazı firmaların natürel sızma zeytinyağına tohum yağı veya düşük kaliteli yağ karıştırdığı, İzmir'deki Sanita Tarım Ürünleri'nin ise toz bibere yasaklı boya eklediği ortaya çıktı.
  • Denetimler sonucunda Ordu, Konya, Aydın ve Manisa'daki üreticilerin tereyağına bitkisel yağ, bala taklit maddeler, peynir ve süt ürünlerine ise mevzuata aykırı katkılar eklediği saptandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 16 Nisan'da güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, gıda sektöründeki ihlallerin boyutunu gözler önüne serdi. Denetimlerde et ürünlerinden zeytinyağına, baldan bitkisel ürünlere kadar geniş bir yelpazede ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

EN ÇARPICI SKANDAL: PİDE HARCINDA AT VE EŞEK ETİ

İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Dönerci Ali'nin Yeri'ne ait dana pide harcında tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

"BİTKİSEL" ÜRÜNLERDE YASAKLI İLAÇ

İstanbul Kağıthane'de faaliyet gösteren MMİ İlaç Gıda Kozmetik'e ait ürünlerde yasaklı ilaç etken maddeleri tespit edildi. Aynı ihlal Manisa Salihli'de Kurudere Kurban Baharat'ın "Heybetli" markalı ürününde de görüldü.

TOZ BİBERDE YASAKLI BOYA

İzmir Konak'ta Sanita Tarım Ürünleri'ne ait toz biberde gıdada kullanımı yasak boya tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDE YAYGIN HİLE

  • Denetimlerde birçok işletmede içerik manipülasyonu belirlendi:
  • Zeytunoğlu Tatlı ve Gıda (İstanbul) – Fıstıklı sarma → gıda boyası
  • Gülseren Kurt (Ordu Ünye) – Tereyağı → bitkisel yağ
  • Has Manisa Kebap (İzmir Konak) – Dana kebap → kanatlı eti

KÖFTE VE SUCUKTA KARIŞIM ET

  • Harbiye DC Fuarcılık (İzmir) → mekanik ayrılmış tavuk eti
  • YNS Et Mamülleri (Ankara) → köfte ürünlerinde kanatlı eti
  • DNC Et Ürünleri (Kayseri) → piliç sucukta uygunsuzluk
  • Zirve Sucuk ve Pastırma (Kayseri) → dana sucukta kanatlı eti
  • Kısmetoğlu Beyti Et (Konya) → sucukta mekanik ayrılmış eti

PİDE VE KEBAPTA SAKATAT

  • Batı Pide Kebap Salonu (Ankara) → sakatat (kalp)
  • Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Antalya) → kanatlı eti
  • Peri Pide Lahmacun (Isparta) → kanatlı eti ve taşlık

ZEYTİNYAĞINDA HİLE

Natürel sızma adıyla satılan ürünlerde düşük kaliteli yağ ve tohum yağı karışımları tespit edildi:

  • Kamburoğlu Tarım (İzmir)
  • Öz Dedeoğlu Grup (Aydın)
  • Kimplus Kimya (İstanbul)
  • DGL Gıda / Enes Çelik (Uşak)

BALDA VE SÜT ÜRÜNLERİNDE UYGUNSUZLUK

  • Yayla Balpınarı (İzmir) → taklit/tağşiş
  • Çatlılar Gıda (Konya) → mevzuata aykırılık

Süt ürünlerinde ise kalite düşüklüğü tespit edildi:

  • Aybey Süt (Aydın) → eritme tuzu
  • Akdağ İnovasyon (Konya) → düşük yağ
  • Eşme Yem Süt (Manisa) → düşük kalite ve içerik eksikliği

İŞTE TAM LİSTE: İFŞA EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ADIİL
Dönerci Ali'nin Yeriİzmir
MMİ İlaç Gıda Kozmetikİstanbul
Kurudere Kurban BaharatManisa
Sanita Tarım Ürünleriİzmir
Zeytunoğlu Tatlı ve Gıdaİstanbul
Gülseren KurtOrdu
Has Manisa Kebapİzmir
Harbiye DC Fuarcılıkİzmir
YNS Et MamülleriAnkara
DNC Et ÜrünleriKayseri
Zirve Sucuk ve PastırmaKayseri
Kısmetoğlu Beyti EtKonya
Batı Pide Kebap SalonuAnkara
Urfa Ciğer Kebap Pide SalonuAntalya
Peri Pide LahmacunIsparta
Kamburoğlu Tarımİzmir
Öz Dedeoğlu GrupAydın
Kimplus Kimyaİstanbul
DGL Gıda / Enes ÇelikUşak
Yayla Balpınarıİzmir
Çatlılar GıdaKonya
Aybey Süt ÜrünleriAydın
Akdağ İnovasyon GıdaKonya
Eşme Yem Süt ve Süt ÜrünleriManisa

