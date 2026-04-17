Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 16 Nisan'da güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, gıda sektöründeki ihlallerin boyutunu gözler önüne serdi. Denetimlerde et ürünlerinden zeytinyağına, baldan bitkisel ürünlere kadar geniş bir yelpazede ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.
EN ÇARPICI SKANDAL: PİDE HARCINDA AT VE EŞEK ETİ
İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Dönerci Ali'nin Yeri'ne ait dana pide harcında tek tırnaklı hayvan eti bulundu.
"BİTKİSEL" ÜRÜNLERDE YASAKLI İLAÇ
İstanbul Kağıthane'de faaliyet gösteren MMİ İlaç Gıda Kozmetik'e ait ürünlerde yasaklı ilaç etken maddeleri tespit edildi. Aynı ihlal Manisa Salihli'de Kurudere Kurban Baharat'ın "Heybetli" markalı ürününde de görüldü.
TOZ BİBERDE YASAKLI BOYA
İzmir Konak'ta Sanita Tarım Ürünleri'ne ait toz biberde gıdada kullanımı yasak boya tespit edildi.
ET ÜRÜNLERİNDE YAYGIN HİLE
KÖFTE VE SUCUKTA KARIŞIM ET
PİDE VE KEBAPTA SAKATAT
ZEYTİNYAĞINDA HİLE
Natürel sızma adıyla satılan ürünlerde düşük kaliteli yağ ve tohum yağı karışımları tespit edildi:
BALDA VE SÜT ÜRÜNLERİNDE UYGUNSUZLUK
Süt ürünlerinde ise kalite düşüklüğü tespit edildi:
İŞTE TAM LİSTE: İFŞA EDİLEN FİRMALAR
|FİRMA ADI
|İL
|Dönerci Ali'nin Yeri
|İzmir
|MMİ İlaç Gıda Kozmetik
|İstanbul
|Kurudere Kurban Baharat
|Manisa
|Sanita Tarım Ürünleri
|İzmir
|Zeytunoğlu Tatlı ve Gıda
|İstanbul
|Gülseren Kurt
|Ordu
|Has Manisa Kebap
|İzmir
|Harbiye DC Fuarcılık
|İzmir
|YNS Et Mamülleri
|Ankara
|DNC Et Ürünleri
|Kayseri
|Zirve Sucuk ve Pastırma
|Kayseri
|Kısmetoğlu Beyti Et
|Konya
|Batı Pide Kebap Salonu
|Ankara
|Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu
|Antalya
|Peri Pide Lahmacun
|Isparta
|Kamburoğlu Tarım
|İzmir
|Öz Dedeoğlu Grup
|Aydın
|Kimplus Kimya
|İstanbul
|DGL Gıda / Enes Çelik
|Uşak
|Yayla Balpınarı
|İzmir
|Çatlılar Gıda
|Konya
|Aybey Süt Ürünleri
|Aydın
|Akdağ İnovasyon Gıda
|Konya
|Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri
|Manisa
Önce tecavüz ve infaz sonra temizlik!
"Netanyahu hiçbir sınırı umursamıyor"