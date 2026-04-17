Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, İzmir Çiğli'deki Dönerci Ali’nin Yeri'ne ait dana pide harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

İstanbul'daki MMİ İlaç Gıda Kozmetik ve Manisa'daki Kurudere Kurban Baharat firmalarının bitkisel ürünlerinde yasaklı ilaç etken maddeleri bulundu.

İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya ve Isparta'daki çok sayıda işletmenin kebap, köfte ve pide harçlarında dana eti yerine kanatlı eti, mekanik ayrılmış et veya sakatat kullandığı belirlendi.

İzmir, Aydın, İstanbul ve Uşak'taki bazı firmaların natürel sızma zeytinyağına tohum yağı veya düşük kaliteli yağ karıştırdığı, İzmir'deki Sanita Tarım Ürünleri'nin ise toz bibere yasaklı boya eklediği ortaya çıktı.