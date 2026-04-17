Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından provokatif içeriklere yönelik geniş çaplı bir dijital operasyon gerçekleştirildi.
DİJİTAL OPERASYON BAŞLATILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi. Saldırgan ve provokatif içerik paylaştığı belirlenen 307 hesap yöneticisi tespit edildi.
411 KİŞİ YAKALANDI
Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 411 kişi yakalandı.
C31K'YA DARBE: 111 KANAL KAPATILDI
Ayrıca, söz konusu olaylara ilişkin içerik paylaştığı belirlenen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlandı.
MÜCADELE SÜRECEK
Yetkililer, provokatif içerik barındıran ve kamu düzenini zedelemeye yönelik faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.