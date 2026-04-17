Okul saldırıları sonrası dijital temizlik! C31K’ya dijital operasyon: 111 kanal kapatıldı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından provokatif içeriklere yönelik geniş çaplı dijital operasyon başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 1.866 URL adresine erişim engeli getirilirken, 307 hesap yöneticisi tespit edildi, halkı yanıltıcı ve kışkırtıcı paylaşımlar yaptığı belirlenen 411 kişi yakalandı. Olaylarla bağlantılı içeriklerin yer aldığı “C31K” adlı oluşuma ait Telegram’da faaliyet gösteren 111 kanal kapatıldı.

Okul saldırıları sonrası dijital temizlik! C31K’ya dijital operasyon: 111 kanal kapatıldı
  • Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yapılan dijital operasyonlarda, yanıltıcı ve kışkırtıcı paylaşım yaptığı belirlenen 411 kişi yakalandı.
  • Operasyonlar kapsamında saldırgan ve provokatif içerik paylaştığı tespit edilen 307 hesap yöneticisi belirlendi.
  • Soruşturma çerçevesinde toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi.
  • Olaylarla ilgili içerik paylaştığı belirlenen 'C31K' isimli oluşuma ait 111 Telegram kanalı kapatıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından provokatif içeriklere yönelik geniş çaplı bir dijital operasyon gerçekleştirildi.

Okul saldırıları sonrası dijital temizlik! C31K’ya dijital operasyon: 111 kanal kapatıldı-2

DİJİTAL OPERASYON BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildi. Saldırgan ve provokatif içerik paylaştığı belirlenen 307 hesap yöneticisi tespit edildi.

411 KİŞİ YAKALANDI

Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiği değerlendirilen 411 kişi yakalandı.

C31K'YA DARBE: 111 KANAL KAPATILDI

Ayrıca, söz konusu olaylara ilişkin içerik paylaştığı belirlenen "C31K" isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlandı.

MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, provokatif içerik barındıran ve kamu düzenini zedelemeye yönelik faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

