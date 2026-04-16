Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesiyle gurur duyduğunu söyledi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

'DERSE GİRİNCE BÜTÜN SIKINTILARINI UNUTURDU'

Olayı duyunca hemen okula gittiğini ancak annesi Ayla Kara'ya ulaşamadıklarını ifade eden Furkan Kara, daha sonra gittikleri hastanede vefat haberi aldıklarını kaydetti. Büyük üzüntülü yaşamalarına rağmen kahraman bir anneye sahip oldukları için gururlu olduklarını belirten Kara, şunları söyledi:

"Annemden geriye kalan güzel hatıraları, anıları oldu. Benim annemin bir kahraman olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocukları çok severdi kendisi. Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi.

Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti. Kendisini çocuklara siper ettiğini öğrendik. O bizi en azından gururlandırdı. Her ne kadar bir tarafımız çok hüzünlü olsa da kahraman bir anneye sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

Allah'ım kendi mertebesinde de inşallah yaptığı iyilikleri ve şehadetini kabul etsin. Umarım ülkemizde böyle üzücü hadiseler, yaşanılmaz bir daha. Başka öğretmenler, başka anneler, başka çocuklar ağlamaz. Bu konuda eğitim, öğretimle ilgili de inşallah gerekli tedbirler alınarak bu tarz olayların önüne geçilmesi en büyük dileğimiz."