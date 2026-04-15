CANLI YAYIN
Geri

Ticaret Bakanlığı'ndan tam teyakkuz: Sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis engeli | 15 hesaba kilit, 49,8 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis reklamı yapan 15 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Reklam Kurulu, 117 dosyada mevzuata aykırılık tespit ederek toplam 49,8 milyon lira idari para cezası kesti. Ayrıca tüketicileri modem arızası bahanesiyle dolandıran firmalara yönelik inceleme başlatılarak ağır yaptırımlar uygulandı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapan 15 büyük sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi.
  • Reklam Kurulu 117 dosyada mevzuata aykırılık tespit ederek toplam 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uyguladı.
  • Kendilerini internet servis sağlayıcısı olarak tanıtan dolandırıcılar, modem arızası bahanesiyle tüketicilere sahte satış yapıyor.
  • Bakanlık, yüksek takipçili hesapların gençleri ve aileleri hedef alan sistematik yönlendirme yaptığını belirledi.
  • Bedel iadesi yapmayan ve yanıltıcı beyanlarda bulunan firmalara karşı denetimler artırıldı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dijital dünyada tüketicileri hedef alan karmaşık tuzaklara karşı operasyon düğmesine bastı. Özellikle yüksek takipçili hesapların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı tespit edilirken, internet kullanıcılarını hedef alan yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri de gün yüzüne çıkarıldı.

FENOMENLERİN YASA DIŞI BAHİS AĞI ÇÖKERTİLİYOR

Reklam Kurulu, 9 Nisan 2026 tarihli 368'inci toplantısında kritik bir karara imza attı. Yasa dışı bahis ve kumar platformlarının reklamını yaparak takipçilerini riskli sitelere yönlendiren 15 büyük sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı verildi.

Bakanlık, bu hesapların gençleri ve aileleri hedef alan sistematik bir yönlendirme içinde olduğunu vurguluyor. Toplamda 117 dosyada mevzuata aykırılık tespit eden Kurul, 49 milyon 874 bin 780 liralık dev ir idari para cezası kesti.

İnternet kullanıcılarına modem tuzağı kuranlara ağır yaptırım uygulandı.

MODEM TUZAĞI İLE CÜZDANLARA SALDIRI

Sadece bahis reklamları değil, ev interneti kullanıcılarını hedef alan bir başka tehlike daha Bakanlığın radarına takıldı. Kendilerini internet servis sağlayıcısı gibi tanıtan dolandırıcılar, "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" yalanıyla tüketicileri tuzağa düşürüyordu. Bu yöntemle yüksek bedellerle sahte satışlar yapan ve vaat edilen hizmeti sunmayan firmalar hakkında ağır yaptırımlar başlatıldı.

Tüketicilerin mağduriyetini artıran haksız ticari uygulamalara karşı Bakanlık, bedel iadesi yapmayan ve yanıltıcı beyanlarda bulunan firmalara karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.

SONRAKİ HABER

Dev fırsat

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler