Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, dijital dünyada tüketicileri hedef alan karmaşık tuzaklara karşı operasyon düğmesine bastı. Özellikle yüksek takipçili hesapların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı tespit edilirken, internet kullanıcılarını hedef alan yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri de gün yüzüne çıkarıldı.
FENOMENLERİN YASA DIŞI BAHİS AĞI ÇÖKERTİLİYOR
Reklam Kurulu, 9 Nisan 2026 tarihli 368'inci toplantısında kritik bir karara imza attı. Yasa dışı bahis ve kumar platformlarının reklamını yaparak takipçilerini riskli sitelere yönlendiren 15 büyük sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı verildi.
Bakanlık, bu hesapların gençleri ve aileleri hedef alan sistematik bir yönlendirme içinde olduğunu vurguluyor. Toplamda 117 dosyada mevzuata aykırılık tespit eden Kurul, 49 milyon 874 bin 780 liralık dev ir idari para cezası kesti.
MODEM TUZAĞI İLE CÜZDANLARA SALDIRI
Sadece bahis reklamları değil, ev interneti kullanıcılarını hedef alan bir başka tehlike daha Bakanlığın radarına takıldı. Kendilerini internet servis sağlayıcısı gibi tanıtan dolandırıcılar, "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" yalanıyla tüketicileri tuzağa düşürüyordu. Bu yöntemle yüksek bedellerle sahte satışlar yapan ve vaat edilen hizmeti sunmayan firmalar hakkında ağır yaptırımlar başlatıldı.
Tüketicilerin mağduriyetini artıran haksız ticari uygulamalara karşı Bakanlık, bedel iadesi yapmayan ve yanıltıcı beyanlarda bulunan firmalara karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.