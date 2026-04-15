FETÖ'nün firari isimlerinden Emre Uslu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak ifadeler kullandı. Yurt dışından faaliyetlerini sürdüren ve yabancı serviler tarafından fonlandığı bilinen Uslu'nun, Türkiye'ye yönelik kara propaganda söylemlerini bir kez daha devreye soktuğu görüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA KONUŞTU
FETÖ'nün propaganda aparatı Uslu, yayınlarında Türkiye'yi hedef alan söylemlerini yineledi. İran-İsrail gerilimini bahane eden Uslu, bu süreci çarpıtarak Başkan Erdoğan üzerinden algı oluşturmaya çalıştı.
"ERDOĞAN'IN GÜNLERİ SAYILI" DEDİ
Nefret dilinin dozunu artıran Uslu, terör örgütlerinin hezeyanlarını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın sayılı günleri kaldı… Bu ülkenin başına gelmiş en rezil adam… Gitmesini istiyorum…" Bu sözlerle doğrudan hedef gösterme ve provokatif söylem dikkat çekti.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN İDDİALAR
Uslu, konuşmasının devamında Türkiye'yi "mafya", "uyuşturucu" ve "kaos" ile ilişkilendirmeye çalışan ifadeler kullandı. Bu söylemler, örgütün sık sık başvurduğu dezenformasyon diliyle örtüştüğü görüldü.
PROPAGANDA FAALİYETİNE DEVAM
Terörist Uslu'nun çıkışlarının bireysel olmadığı, belirli bir propaganda hattı doğrultusunda sürdürüldüğü değerlendiriliyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu söylemlerin, Türkiye'yi hedef alan algı operasyonlarının parçası olduğu ifade ediliyor.
FETÖ'NÜN KLASİK YÖNTEMİ
FETÖ'nün geçmişte olduğu gibi bugün de kaos algısı oluşturmayı hedeflediği, firari isimler üzerinden yürütülen bu söylemlerle hem iç hem dış kamuoyunun etkilenmek istendiği vurgulanıyor.