Türkiye genelinde organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen kararlı mücadelede bugün bir adım daha atıldı.
KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının titiz çalışmaları sonucunda, Adana merkezli olmak üzereAdana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde şafak vakti düğmeye basıldı. "Bayğaralar" olarak bilinen ve bölgede korku salan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tam 287 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU
Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon için 8 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
SUÇ DOSYASI KABARIK: CİNAYETTEN UYUŞTURUCUYA
Bayğaralar suç örgütünün, çok sayıda ağır suça karıştığı tespit edildi:
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ortaya çıktı. El bombasından Kalaşnikoflara kadar çok sayıda silah ele geçirilirken, örgütün finans kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.
SERVETLERİNE EL KONDU
Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ve 5 lüks araca el konuldu. Ayrıca 45 bin Euro ve 33 bin TL nakit para ile on binlerce uyuşturucu hap ele geçirilerek örgütün mali gücü tamamen kırıldı.
Emniyet teşkilatı, "Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü yapıya karşı tavizsiz duruşumuz sürecek" mesajıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
|Ele Geçirilen Materyal
|Miktar / Detay
|Gözaltı Sayısı
|287 Şüpheli Şahıs
|Ağır Silahlar
|1 El Bombası, 4 adet AK-47 (Kalaşnikof)
|Diğer Silahlar
|16 Tabanca, 2 Otomatik Tabanca, 2 Av Tüfeği
|Uyuşturucu Madde
|39.733 Adet Uyuşturucu Hap
|El Konulan Mal Varlığı
|50 Milyon TL Değerinde (İş yeri ve Araç)