Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 287 kişi yakalandı.

Operasyonda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof, 16 tabanca ve 2 av tüfeği ile 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Örgütün cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarına karıştığı tespit edildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon TL değerinde 2 iş yeri ve 5 lüks araca el konuldu.

Operasyonda 45 bin Euro ve 33 bin TL nakit para da ele geçirildi.

Türkiye genelinde organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen kararlı mücadelede bugün bir adım daha atıldı. KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının titiz çalışmaları sonucunda, Adana merkezli olmak üzereAdana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde şafak vakti düğmeye basıldı. "Bayğaralar" olarak bilinen ve bölgede korku salan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tam 287 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon için 8 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: CİNAYETTEN UYUŞTURUCUYA Bayğaralar suç örgütünün, çok sayıda ağır suça karıştığı tespit edildi: "Kasten Öldürme",

"Kasten Yaralama",

"Uyuşturucu Ticareti"

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ortaya çıktı. El bombasından Kalaşnikoflara kadar çok sayıda silah ele geçirilirken, örgütün finans kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.