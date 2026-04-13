8 ilde 'Bayğaralar' operasyonu: 287 şüpheli yakalandı örgüt çökertildi

KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda cinayetten uyuşturucu ticaretine kadar pek çok suçtan aranan "Bayğaralar" organize suç örgütü üyesi 287 şüpheli gözaltına alındı

  • Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 287 kişi yakalandı.
  • Operasyonda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof, 16 tabanca ve 2 av tüfeği ile 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Örgütün cinayet, yaralama, uyuşturucu ticareti ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarına karıştığı tespit edildi.
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon TL değerinde 2 iş yeri ve 5 lüks araca el konuldu.
  • Operasyonda 45 bin Euro ve 33 bin TL nakit para da ele geçirildi.

Türkiye genelinde organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen kararlı mücadelede bugün bir adım daha atıldı.

KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının titiz çalışmaları sonucunda, Adana merkezli olmak üzereAdana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde şafak vakti düğmeye basıldı. "Bayğaralar" olarak bilinen ve bölgede korku salan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tam 287 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

ELEBAŞI YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon için 8 ayrı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: CİNAYETTEN UYUŞTURUCUYA

Bayğaralar suç örgütünün, çok sayıda ağır suça karıştığı tespit edildi:

  • "Kasten Öldürme",
  • "Kasten Yaralama",
  • "Uyuşturucu Ticareti"
  • "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması"

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise adeta bir cephanelik ortaya çıktı. El bombasından Kalaşnikoflara kadar çok sayıda silah ele geçirilirken, örgütün finans kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.

SERVETLERİNE EL KONDU

Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki 2 iş yeri ve 5 lüks araca el konuldu. Ayrıca 45 bin Euro ve 33 bin TL nakit para ile on binlerce uyuşturucu hap ele geçirilerek örgütün mali gücü tamamen kırıldı.

Emniyet teşkilatı, "Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü yapıya karşı tavizsiz duruşumuz sürecek" mesajıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ele Geçirilen MateryalMiktar / Detay
Gözaltı Sayısı287 Şüpheli Şahıs
Ağır Silahlar1 El Bombası, 4 adet AK-47 (Kalaşnikof)
Diğer Silahlar16 Tabanca, 2 Otomatik Tabanca, 2 Av Tüfeği
Uyuşturucu Madde39.733 Adet Uyuşturucu Hap
El Konulan Mal Varlığı50 Milyon TL Değerinde (İş yeri ve Araç)
