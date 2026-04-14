Şahısların 9 Nisan’da cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli bir bayrak açtıkları tespit edildi.

Şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eyleme ilişkin harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, M.M. (35) ve K.M. (42) isimli yabancı uyruklu iki şüphelinin cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtıkları belirlendi.