Ayasofya’da Yunan bayrağı açan iki provokatör tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Yunan bayrağı açarak provokatif eylem yapan 2 yabancı uyruklu şüpheli, o anları video kaydına aldı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilerek otelde yakalanan zanlılar, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayasofya'da Yunan bayrağı açan iki provokatör tutuklandı
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde provokatif eylem gerçekleştiren yabancı uyruklu M.M. ve K.M. isimli iki şüpheli tutuklandı.
  • Şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
  • Şahısların 9 Nisan’da cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli bir bayrak açtıkları tespit edildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Fatih'in Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gerçekleştirilen provokatif eyleme ilişkin harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, M.M. (35) ve K.M. (42) isimli yabancı uyruklu iki şüphelinin cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER

Şüphelilerin söz konusu eylemi gerçekleştirdikten sonra o anları video kaydına aldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden kimlikleri kısa sürede belirledi.

OTELDE YAKALANDILAR

Şüpheliler, Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 11 Nisan'da adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

