Bölgeyi ateş çemberine çeviren ABD-İsrail saldırılarının ardından Türkiye, diplomatik çözüm için görüşmelerde bulunmaya devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin odak noktasını, İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan çatışma sürecinin sona erdirilmesi oluşturdu.

Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı. Bu görüşmeler sadece ateşkesin sağlanmasını değil aynı zamanda bir insani felaketin önlenmesini de hedefliyor.