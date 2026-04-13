Bakan Fidan Rus ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları Lavrov ve Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşı durdurmak için atılacak diplomatik adımları ele aldı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Görüşmelerde İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan çatışma sürecinin sona erdirilmesi ele alındı.
  • Türkiye, ABD-İsrail saldırılarının ardından bölgede diplomatik çözüm için görüşmelerini sürdürüyor.
  • Görüşmelerde savaşı sona erdirmeye dönük çabalar masaya yatırıldı.
  • Diplomatik temaslar ateşkesin sağlanması ve insani felaketin önlenmesini hedefliyor.

Bölgeyi ateş çemberine çeviren ABD-İsrail saldırılarının ardından Türkiye, diplomatik çözüm için görüşmelerde bulunmaya devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin odak noktasını, İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan çatışma sürecinin sona erdirilmesi oluşturdu.

Görüşmelerde, savaşı sona erdirmeye dönük çabalar ele alındı. Bu görüşmeler sadece ateşkesin sağlanmasını değil aynı zamanda bir insani felaketin önlenmesini de hedefliyor.

