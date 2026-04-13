Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüsün silahtan sayılarak müştekilerin üzerine sürülmesini cebir niteliğinde değerlendirerek sanık için 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Mahkeme, sanığın diğer dört polis memuruna yönelik eylemlerinde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt, emniyet güçlerinin ihtarlarına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi, polis memuru Mehmet Ö'nün canını zor kurtardığı olayla ilgili sanığa hapis cezası kesti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, CHP heyetini taşıyan 06 CHP 66 plakalı aracın yarattığı tehlikeyi gözler önüne sermişti. 23 Nisan 2025 tarihinde Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine seyreden otobüs, müşteki polisler Sare Y. ile Okan A'nın "dur" ikazına uymadı. Şoför Gülyurt aracı doğrudan polislerin üzerine sürdü.

Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine ilerleyen otobüs, adliye önünde görevli polis memuru Mehmet Ö'nün ısrarlı ihtarlarını hiçe saydı. İddianamede Mehmet Ö'nün devasa otobüsün altında kalmamak için son anda yolun kenarına atladığı vurgulandı. Kaçışını sürdüren araç, Atatürk Bulvarı üzerinde polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından durdurulmak istendi. Gülyurt burada ikazlara uymayarak aracı tekrar emniyet güçlerinin üzerine sürdü. Savcılık, silahtan sayılan otobüsün müştekilerin üzerine sürülmesini cebir niteliğinde değerlendirerek sanığın 13 yıl 6 aya kadar hapsini talep etmişti.