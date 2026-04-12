ZİNCİRLEME ZİMMETTEN DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan O.Ç., yaklaşık üç ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Savcılık, şüpheli hakkında "zincirleme zimmet" suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. iddianamede, "Şüphelinin farklı tarihlerde yukarıda sıralanan soruşturma dosyalarından ve toplamda 501 bin 220 TL, 350 dolar ve 60 sterlin parayı zimmetine geçirdiği ve kamu zararına neden olduğu, şüpheli müdafine söz konusu kamu zararını gidermek üzere tebligat yapıldığı, söz konusu kamu zararının giderildiği, böylece şüphelinin soruşturma aşamasında zincirleme şekilde işlemiş olduğu zimmet suçuna ilişkin kamu zararını gidermek suretiyle etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 247/1, 43/1 ve 248/2-1. cümle maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan cezalandırılması istemiyle 4 Mart 2026 tarihli iddianame düzenlendiği bildirildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

"ADLİ EMANET BÜROLARIYLA İLGİLİ BAZI HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada ayrıca, adli emanet bürolarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığı belirtildi.