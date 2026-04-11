Operasyon sırasında mekanın giriş ve çıkışları kapatılarak içerideki müşterilerin ve personelin geçici olarak dışarı çıkmasına izin verilmedi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Masası ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gece saatlerinde düğmeye bastı. Hedefte, Beşiktaş Bebek'in en popüler eğlence merkezlerinden biri olan Lucca vardı. Şok bir baskınla mekana giren ekipler, içerideki tüm faaliyetleri durdurdu. Operasyon sırasında mekanda bulunanların dışarı çıkmasına izin verilmezken, geniş çaplı arama faaliyeti başlatıldı.

MEKANDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Narkotik polisleri mekana girdiği andan itibaren güvenlik çemberi oluşturdu. Operasyon süresince içerideki müşterilerin ve personelin çıkışları geçici olarak durduruldu. Ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği mekanda polis ekipleri hem işletme içerisinde hem de şahıslar üzerinde detaylı arama gerçekleştirdi.

KİMLİK KONTROLLERİ VE ÜST ARAMASI YAPILDI

Emniyet güçleri, uyuşturucu soruşturmaları çerçevesinde yürüttüğü baskında, içerideki kişilerin GBT sorgulamalarını yaptı. Narkotik köpeklerinin de eşlik ettiği tahmin edilen operasyonda, mekanın her köşesi didik didik arandı. Polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, operasyonun detaylarına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CEM MİRAP'A GÖZALTI

İstanbul Narkotik Masası tarafından baskın düzenlenen Bebek Lucca'nnn sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.