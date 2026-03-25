Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.AFAD depremin detaylarını duyurdu: Kütahya 4.8'le sallandı
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİMAV
Depremin merkez üssünün Simav olduğu belirlenirken, sarsıntının özellikle Kütahya merkez ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-03-25 10:41:02
|39.26
|29.00417
|7.03
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2026-03-25 10:21:05
|37.32278
|37.04389
|6.02
|ML
|1.3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2026-03-25 09:46:35
|39.19028
|28.13194
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-25 09:16:34
|36.98583
|35.71444
|6.77
|ML
|1.4
|Ceyhan (Adana)
|2026-03-25 09:15:57
|38.08306
|32.68583
|7.0
|ML
|0.9
|Selçuklu (Konya)