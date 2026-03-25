CANLI YAYIN
Geri

Son dakika | Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem: Bursa ve çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberi: Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 17:31'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD depremin detaylarını duyurdu: Kütahya 4.8'le sallandı

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİMAV

Depremin merkez üssünün Simav olduğu belirlenirken, sarsıntının özellikle Kütahya merkez ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-03-25 10:41:0239.2629.004177.03ML1.5Simav (Kütahya)
2026-03-25 10:21:0537.3227837.043896.02ML1.3Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-03-25 09:46:3539.1902828.131947.0ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-25 09:16:3436.9858335.714446.77ML1.4Ceyhan (Adana)
2026-03-25 09:15:5738.0830632.685837.0ML0.9Selçuklu (Konya)
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler