Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD depremin detaylarını duyurdu: Kütahya 4.8'le sallandı

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİMAV

Depremin merkez üssünün Simav olduğu belirlenirken, sarsıntının özellikle Kütahya merkez ve çevresinde kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2026-03-25 10:41:02 39.26 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan (Adana) 2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)