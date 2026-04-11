Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 doküman ve 2 CD ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM şubeleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Polis Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içinde faaliyet yürütüldüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. düzenlendi.