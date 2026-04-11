Yalova’da DEAŞ operasyonu: Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yalova merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonda, örgütün mali kaynakları ve kadın yapılanmasına yönelik önemli dijital materyaller ele geçirilirken, 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM şubeleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Yalova, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
  • Operasyonda örgüt propagandası, mali kaynak aktarımı ve kadın yapılanması içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 doküman ve 2 CD ele geçirildi.
  • Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM şubeleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. (Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)

Yalova merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9 adli kontrol ile bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Polis Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Örgüt propagandası yapıldığı, örgüt mensupları ile irtibat kurulduğu, örgüt yapılanmasına mali kaynak aktarımında bulunulduğu ve örgütün kadın yapılanması içinde faaliyet yürütüldüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Yalova merkezli Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. düzenlendi.

MALİ KAYNAKLAR VE YAPILANMA MERCEK ALTINDA

Gözaltına alınan 13 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 dijital materyal, 17 çeşitli türde doküman ve 2 CD ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

