İddiaya göre Milan Skriniar'ın Beykoz'da lüks bir sitede yer alan villasına giren hırsızlar, evde bulunan parayı aldı. Fenerbahçeli futbolcunun yaşadığı olay sonrası emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirdi.
POLİS 5 KİŞİYİ EMNİYETE GÖTÜRDÜ
Skriniar'ın evinden para çalındığı iddiasıyla yürütülen çalışma kapsamında 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
ÇALINDIĞI BELİRTİLEN PARA MİKTARI BELLİ OLDU
Yapılan çalışmalarda, Skriniar'ın evinin ikinci katında bulunan bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 liranın çalındığı tespit edildi. Olayın ardından güvenlik ve taşıma sürecine ilişkin detaylar da incelemeye alındı.
LOJİSTİK FİRMASI ÇALIŞANLARI İFADE VERDİ
Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A.'nın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın yönü netlik kazanacak.