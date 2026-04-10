Fenerbahçe'nin yıldızına hırsızlık şoku! 5 şüpheli emniyette

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre sarı-lacivertli futbolcunun İstanbul Beykoz'daki evine giren kişiler, lüks konutta bulunan parayı çaldı. Skriniar'ın şikayetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 5 şüpheli emniyete getirildi.

  • Fenerbahçe futbolcusu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki villasından 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 lira çalındı.
  • Hırsızlık olayıyla ilgili emniyet birimleri soruşturma başlattı ve 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
  • Paranın futbolcunun evinin ikinci katında bulunan bir komodinden çalındığı tespit edildi.
  • Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firması çalışanları A.E., E.O.Y., C.Ü., İ.Ü. ve B.A. ifade verdi.
  • Polis ekipleri güvenlik ve taşıma sürecine ilişkin incelemelere devam ediyor.

İddiaya göre Milan Skriniar'ın Beykoz'da lüks bir sitede yer alan villasına giren hırsızlar, evde bulunan parayı aldı. Fenerbahçeli futbolcunun yaşadığı olay sonrası emniyet birimleri soruşturmayı derinleştirdi.

POLİS 5 KİŞİYİ EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Skriniar'ın evinden para çalındığı iddiasıyla yürütülen çalışma kapsamında 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ÇALINDIĞI BELİRTİLEN PARA MİKTARI BELLİ OLDU

Yapılan çalışmalarda, Skriniar'ın evinin ikinci katında bulunan bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 liranın çalındığı tespit edildi. Olayın ardından güvenlik ve taşıma sürecine ilişkin detaylar da incelemeye alındı.

LOJİSTİK FİRMASI ÇALIŞANLARI İFADE VERDİ

Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A.'nın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın yönü netlik kazanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş
SONRAKİ HABER

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler