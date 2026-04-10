Hırsızlık olayıyla ilgili emniyet birimleri soruşturma başlattı ve 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fenerbahçe futbolcusu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki villasından 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 lira çalındı.

Yapılan çalışmalarda, Skriniar'ın evinin ikinci katında bulunan bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 liranın çalındığı tespit edildi. Olayın ardından güvenlik ve taşıma sürecine ilişkin detaylar da incelemeye alındı.