CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde 300 milyonluk akademi vurgunu

Sarıyer'de CHP'li belediyeye bağlı Sarıyer Akademi üzerinden "sosyal belediyecilik" adı altında velilerden usulsüz para toplandığı iddiasıyla yargı süreci başlatıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık incelemelerinin ardından adliyeye taşınan skandalda, sadece son dönemde 12 milyon TL, son 10 yılda ise belediye kasasına girmeyen yaklaşık 300 milyon TL'lik bir vurgun yapıldığı öne sürülüyor.

  • İstanbul Sarıyer Belediyesi'nde Sarıyer Akademi üzerinden velilerden usulsüz tahsilat yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
  • Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık incelemelerinde son dönemde 12 milyon liralık usulsüz tahsilat tespit edildi.
  • AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, 2015 yılından bu yana 10 yılda 300 milyon TL'ye yakın vurgun yapıldığını öne sürdü.
  • Hakkında soruşturma izni verilen Sami Görey'in hâlâ görevde olması eleştirildi.
  • Belediye yönetiminin usulsüz tahsilat düzenine karşı önlem almaması tepki çekti.

İstanbul Sarıyer'de yıllardır "sosyal belediyecilik" maskesi altında yürütülen devasa bir ticari operasyon, vatandaşların şikâyeti üzerine adliyelik oldu.

Sarıyer Akademi üzerinden velilerin cebine el uzatan sistem, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık incelemelerinin ardından yargıya taşındı. İlk incelemelerde, sadece son dönemde yapılan usulsüz tahsilatlarla 12 milyon liralık bir vurgun yapıldığı saptandı. Ancak skandalın boyutlarının çok daha derin olduğu ve bu sistemin son 5 yıldır kesintisiz şekilde devam ettiği, Akademi'nin açıldığı 2015 yılından bu yana 10 yıldır 300 milyon TL'ye yakın vurgun yapıldığı öne sürüldü.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un da yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma izni verilen Sami Görey'in hâlâ görevde olmasını ve belediye yönetiminin 10 yıllık bu vurgun düzenine karşı bir önlem almamasını eleştirdi. Kurşun son 10 yılda 300 milyon TL'ye yakın bir paranın bu şekilde belediye kasasına girmeden vurgun yapıldığını ifade etti.

Haber: Barış Savaş

