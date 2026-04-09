İstanbul Sarıyer'de yıllardır "sosyal belediyecilik" maskesi altında yürütülen devasa bir ticari operasyon, vatandaşların şikâyeti üzerine adliyelik oldu.

Sarıyer Akademi üzerinden velilerin cebine el uzatan sistem, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık incelemelerinin ardından yargıya taşındı. İlk incelemelerde, sadece son dönemde yapılan usulsüz tahsilatlarla 12 milyon liralık bir vurgun yapıldığı saptandı. Ancak skandalın boyutlarının çok daha derin olduğu ve bu sistemin son 5 yıldır kesintisiz şekilde devam ettiği, Akademi'nin açıldığı 2015 yılından bu yana 10 yıldır 300 milyon TL'ye yakın vurgun yapıldığı öne sürüldü.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un da yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma izni verilen Sami Görey'in hâlâ görevde olmasını ve belediye yönetiminin 10 yıllık bu vurgun düzenine karşı bir önlem almamasını eleştirdi. Kurşun son 10 yılda 300 milyon TL'ye yakın bir paranın bu şekilde belediye kasasına girmeden vurgun yapıldığını ifade etti.



Haber: Barış Savaş