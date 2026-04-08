İstanbul Beşiktaş'ta terör saldırısına göğsünü siper eden şerefli Türk polisine yönelik çirkin saygısızlık yargıdan döndü.

"SEN SAĞ BEK, BEN SOL BEK"

İsrail Başkonsolosluğu önünde meydana gelen terör saldırısında kahramanca çarpışan polislere yönelik saygısızlık cezasız kalmadı. Yapı Kredi Plaza önündeki çatışma anlarında polislerin videosunu çeken şüpheliler, "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek emniyet mensuplarıyla alay etmişti. Bu çirkin eylemi gerçekleştiren plaza soytarıları hakkında hızla harekete geçildi.

Söz konusu şahıslar hakkında "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.