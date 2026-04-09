Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Kağıthane'de bulunan Çeliktepe Merkez Camii'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

POLİSLERE SÜPRİZ

Camii İmam Hatibi Hafız Mürsel Çakmak "vukuat var" diyerek camiye davet ettiği emniyet mensuplarına sürpriz yaptı.

Kur'an kursu hafızlık öğrencilerinin ellerinde meşaleler ve hazırladıkları pasta ile karşıladığı polisler, duygu dolu anlar yaşadı.

Gece boyunca yapılan etkinlikte, görevlerini fedakarca sürdüren emniyet güçlerine moral verildi.