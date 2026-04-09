Kur'an kursu öğrencilerinden polislere sürpriz: Pasta ve meşalelerle karşıladılar

İstanbul Kağıthane’de Çeliktepe Merkez Camii’nde, Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz bir etkinlik düzenlendi. "Vukuat" var ihbarıyla çağrılan polisler Kur’an kursu hafızlık öğrencileri tarafından meşaleler ve pasta ile karşılandı.

Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Kağıthane'de bulunan Çeliktepe Merkez Camii'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

POLİSLERE SÜPRİZ

Camii İmam Hatibi Hafız Mürsel Çakmak "vukuat var" diyerek camiye davet ettiği emniyet mensuplarına sürpriz yaptı.

Kur'an kursu hafızlık öğrencilerinin ellerinde meşaleler ve hazırladıkları pasta ile karşıladığı polisler, duygu dolu anlar yaşadı.

Gece boyunca yapılan etkinlikte, görevlerini fedakarca sürdüren emniyet güçlerine moral verildi.

