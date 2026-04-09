CANLI YAYIN
Geri

İBB duruşmasında "Naim Erol Özgüner" çarpıtması! Suç duyurusunun altındaki gerçek: Savcılığın sanığın beyanlarına itirazı yok

İBB davasında savcılığın Naim Erol Özgüner hakkında bulunduğu suç duyurusunda bulunması kasıtlı ve maksatlı olarak çarpıtıldı. Gerçek ise bambaşka çıktı. Buna göre; savcılık makamı Özgüner’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlara ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı. Söz konusu suç duyurusunun sebebi sanık hakkında düzenlenen sevk maddelerinde "sehven hata yapılmış" olabileceğine ilişkin. Dolayısıyla Naim Özgüner'in beyanlarına itiraz yok. Üstelik yapılan suç duyurusu herhangi bir değişikliğene de yol açmıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB'de asrın yolsuzluğuna imza atan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik davada 107'si tutuklu 407 sanık 19. kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın 5.haftasında 'Etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi"na ilişkin savunma yaptı.

BİLE İSTEYE ÇARPITTILAR!

Öte yandan savcılığın Özgüner hakkında suç duyurusunda bulunması, çeşitli basın-yayın organları tarafından maksatlı bir şekilde çarpıtıldı.

İddiaların aksine savcılık makamının Özgüner'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlara ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı öğrenildi.

SAVCILIĞIN SANIĞIN BEYANLARINA İTİRAZI YOK

Söz konusu suç duyurusu, sanık hakkında düzenlenen sevk maddelerinde "sehven hata yapılmış" olabileceği değerlendirmesi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Dolayısıyla, sanığın beyanlarına yönelik savcılığın herhangi bir itirazı bulunmamadığı net bir şekilde anlaşıldı.

HERHANGİ BİR DELİL DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇMIYOR

Üstelik yapılan suç duyurusu, sanık Naim Erol Özgüner'in mevcut koruma tedbirlerini ağırlaştırmıyor. İlgili eyleme ilişkin delil durumunda da herhangi bir değişikliğe yol açmıyor.

