İBB'de asrın yolsuzluğuna imza atan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik davada 107'si tutuklu 407 sanık 19. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın 5.haftasında 'Etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi"na ilişkin savunma yaptı.

İddiaların aksine savcılık makamının Özgüner'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlara ilişkin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı öğrenildi.

BİLE İSTEYE ÇARPITTILAR! Öte yandan savcılığın Özgüner hakkında suç duyurusunda bulunması, çeşitli basın-yayın organları tarafından maksatlı bir şekilde çarpıtıldı.







SAVCILIĞIN SANIĞIN BEYANLARINA İTİRAZI YOK



Söz konusu suç duyurusu, sanık hakkında düzenlenen sevk maddelerinde "sehven hata yapılmış" olabileceği değerlendirmesi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.



Dolayısıyla, sanığın beyanlarına yönelik savcılığın herhangi bir itirazı bulunmamadığı net bir şekilde anlaşıldı.

HERHANGİ BİR DELİL DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇMIYOR



Üstelik yapılan suç duyurusu, sanık Naim Erol Özgüner'in mevcut koruma tedbirlerini ağırlaştırmıyor. İlgili eyleme ilişkin delil durumunda da herhangi bir değişikliğe yol açmıyor.

