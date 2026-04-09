Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars’ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, uygulamanın yasak değil, meraları korumaya yönelik kanuni bir takvim olduğu vurgulandı. Otlatma sezonunun 10 Nisan 2026’da başlayacağını duyuran bakanlık, üreticilerin mağdur olmaması için bölgede kışlak alanların tahsis edildiğini vurguladı.

Bakanlık'tan Ani açıklaması: Mera yasağı iddiaları yalan | Otlatma 10 Nisan'da
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ın Ani köyündeki mera yasağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
  • Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve bu tarihten önce meraya çıkılmaması meraların korunması için gerekli görülüyor.
  • Bakanlık, üreticilerin mağdur olmaması için Ani köyü sınırları içinde bir alanı 1 Kasım 2025-10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açtı.
  • Ani köyü meralarında geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için bir mera ıslah projesi yürütülüyor.
  • Bakanlık, erken otlatmanın vejetasyon yapısını bozarak ot verimini azalttığını ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için takvim uygulamasının gerekli olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Kars'ın Ani köyündeki mera yasağı söylentilerine son noktayı koyarak, bölgedeki uygulamanın yasak değil, doğayı ve üreticiyi koruma adımı olduğunu duyurdu.

YASAK DEĞİL KORUMA

İddiaların asılsız olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşımlarındaki bilgi kirliliğine dikkat çekilen açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Kars'ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu durum bir 'mera yasağı' değildir. 4342 sayılı Mera Kanunu gereği, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Kars'ta da meraların kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otlatma sezonunun başlama tarihine vurgu yapılan açıklamada, "Kars'ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni; meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir." denildi.

AŞIRI OTLATMAYA BAĞLI TAHRİBATA TEDBİR

Erken otlatmanın vejetasyon yapısını bozarak ot verimini azalttığını anlatan Bakanlık, üreticilere sağlanan kolaylıkları şu sözlerle aktardı:

"Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için, Ani köyü sınırları içerisinde bulunan bir alan 1 Kasım 2025-10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açılmıştır."

Bölgedeki tahribatın giderilmesi için atılan adımların altını çizen Bakanlık, açıklamayı şu ifadelerle tamamladı:

"Ani köyüne ait meralarda geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için de bir mera ıslah projesi yürütülmektedir. Bu çalışmalar, meraların daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerimizin uzun vadede daha güçlü bir üretim yapabilmesi için uygulanmaktadır. Ayrıca, il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Berat Albayrak'ın vizyonu gerçekleşiyor: Körfez şirketleri İstanbul Finans Merkezi'ne yöneliyor
Bölgesel merkez küresel güç

