Akdeniz açıklarında bugün saat 14.35'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AKDENİZ SALLANDI
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü 35.02 enlem ve 22.9136 boylamında bulunurken depremin yerin yaklaşık 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (8 NİSAN)
14:35 - Akdeniz - 4.8 (MW) - Derinlik: 5.53 km
10:20 - Bayat (Çorum) - 4.0 (MW) - Derinlik: 11.01 km
12:57 -Ege Denizi -3.2 (ML) -Derinlik: 6.6 km
09:54 - Ege Denizi - 3.8 (ML) -Derinlik: 7 km