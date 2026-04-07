AFAD açıkladı: Denizli'’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Denizli’nin güneyinde 7 Nisan 2026 saat 12.38’de yerin 11.11 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • Denizli'nin güneyinde 7 Nisan 2026 saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü Buldan ilçesine yakın bir noktada, 11.11 kilometre derinlikte kaydedildi.
  • Sarsıntı Denizli, Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur illerinde hissedildi.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
  • Deprem en yakın yerleşim yerleri olan Ertuğrul, Yenicekent, Mahmutlu, Hamidiye ve Tepeköy'de hissedildi.

Denizli'nin güneyinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevredeki yerleşim alanlarında da hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Denizli'nin güneyinde 7 Nisan 2026 saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Buldan ilçesine bağlı yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktada kaydedildi.

Depreme en yakın yerleşim yerleri arasında Buldan'a bağlı Ertuğrul (2.11 km), Yenicekent (3.82 km), Mahmutlu (4.18 km), Hamidiye (4.53 km) ve Tepeköy (6.89 km) bulunurken, sarsıntının çevredeki yerleşimlerde de hissedildiği bildirildi. Depremin, başta Denizli olmak üzere Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur gibi çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

AFAD ʺXʺ hesabından duyurdu.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarılırken, yetkililer gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

