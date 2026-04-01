Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, hukuka aykırı içerikleri 1 saat içinde kaldırmakla yükümlü tutuluyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli ağır yaptırımlar uygulanacak. İdari para cezasına rağmen adım atmayan platforma yeni reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağına rağmen 3 ay içinde uyum sağlamayan platformların internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranına kadar daraltılacak.

OYUN LOBİSİNE SINI DENETİM... 30 MİLYONA KADAR CEZA

Kanun teklifiyle mevzuata ilk kez "oyun sağlayıcı" ve "oyun platformu" tanımları giriyor. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları Türkiye'de temsilci belirlemek zorunda. Usulüne uygun derecelendirilmeyen, yaş sınırı belirlenmeyen oyunlar platformlarda sunulamayacak. Kuralı ihlal eden platformlara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası, bant daraltma yaptırımı uygulanacak.

ALDATICI REKLAMLARA SON

Düzenleme bütün kullanıcıları korumayı hedefliyor. Sosyal ağlar aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla sorumlu tutuluyor. Teklifin diğer maddesiyle Darülaceze'ye yapılacak bağış, yardımların kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanınıyor.

Sosyal medya, oyun platformlarına yönelik köklü değişikliklerin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaş kriterleri, uygulama usullerine ilişkin yönetmelikleri hazırlayacak.