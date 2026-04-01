Yıllardır çocuklarımızın zihinlerini esir alan dijital ağların kuralsızlık dönemi nihayet kapanıyor.
DİJİTAL ZEHRE KARŞI KESİN ÇÖZÜM
Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonundan geçen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, teknoloji devlerinin dijital zorbalığına "dur" diyor. Teklif bu hafta Genel Kurul gündemine gelerek kanunlaşacak. Artık 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanması tamamen yasaklanıyor. Küresel şirketler yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda kalacak. Kuralları hiçe sayan, hukuka aykırı içerikleri kaldırmayan platformların internet trafiği yüzde 90 oranında kesilecek.
KÜRESEL ŞİRKETLERE GEÇİT YOK
Yeni düzenleme, özellikle ABD menşeli sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'deki fütursuz faaliyetlerine ağır ket vuruyor. Şirketler 15 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunamayacak. Yasağın delinmemesi amacıyla "yaş doğrulama" dahil bütün teknik tedbirler zaruri kılınıyor.
15 yaşını doldurmuş ancak reşit olmamış gençler için "ayrıştırılmış hizmet" sunulacak. Alınan güvenlik tedbirleri ağ sağlayıcıların internet sitelerinde şeffafça yayınlanacak.
EBEVEYN KONTROLÜ MECBURİ
Dijital dünyadaki başıboşluk bitiyor, ebeveyn denetimi kanuni mecburiyet halini kazanıyor. Sosyal ağ sağlayıcılar hesap ayarlarının yönetilmesi, satın alma, kiralama, ücretli üyelik işlemlerini ebeveyn onayına sunmak zorunda. Kullanım süresinin izlenmesi, sınırlandırılması gibi özellikleri barındıran açık, anlaşılır ebeveyn kontrol araçları platformlara entegre edilecek.
KURAL TANIMAYANIN FİŞİ ÇEKİLECEK
Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, hukuka aykırı içerikleri 1 saat içinde kaldırmakla yükümlü tutuluyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli ağır yaptırımlar uygulanacak. İdari para cezasına rağmen adım atmayan platforma yeni reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağına rağmen 3 ay içinde uyum sağlamayan platformların internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranına kadar daraltılacak.
OYUN LOBİSİNE SINI DENETİM... 30 MİLYONA KADAR CEZA
Kanun teklifiyle mevzuata ilk kez "oyun sağlayıcı" ve "oyun platformu" tanımları giriyor. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları Türkiye'de temsilci belirlemek zorunda. Usulüne uygun derecelendirilmeyen, yaş sınırı belirlenmeyen oyunlar platformlarda sunulamayacak. Kuralı ihlal eden platformlara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası, bant daraltma yaptırımı uygulanacak.
ALDATICI REKLAMLARA SON
Düzenleme bütün kullanıcıları korumayı hedefliyor. Sosyal ağlar aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla sorumlu tutuluyor. Teklifin diğer maddesiyle Darülaceze'ye yapılacak bağış, yardımların kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanınıyor.
Sosyal medya, oyun platformlarına yönelik köklü değişikliklerin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaş kriterleri, uygulama usullerine ilişkin yönetmelikleri hazırlayacak.