Serik Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı | Akıl hastası çıktı

Serik Belediyesi hizmet binasına yönelik av tüfekli saldırı düzenlendi. Nöbetçi zabıtaların yara almadan kurtulduğu olayın ardından kaçan ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli Ş.D. gözaltına alındı. Serik Belediyesi, psikolojik sorunları bulunan şüphelinin başka iş yerine daha saldırmaya çalışırken gözaltına alındığını duyurdu.

Serik Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı | Akıl hastası çıktı
  • Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında motosikletli bir kişi Serik Belediyesi hizmet binasına pompalı tüfekle 5 el ateş etti.
  • Saldırgan Ş.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve cezai ehliyeti bulunmadığı tespit edildi.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken belediye binasında sınırlı düzeyde maddi hasar oluştu.
  • Saldırgan olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer saldırı girişiminde bulundu.
  • Serik Belediyesi olayın münferit nitelikte olduğunu ve kamu düzenini tehdit edecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sabahın erken saatlerinde sessizliği, belediye binasına yönelen silah sesleri bozdu. Motosikletiyle hizmet binası önüne gelen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açarak kaçtı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Serik Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen şahıs, pompalı tüfekle binaya 5 el ateş etti. İçeride nöbet tutan zabıtalar T.K. ile A.B. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AKIL HASTASI ÇIKTI

Motosikletini bırakarak yaya şekilde kaçan şüpheli, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın isminin Ş.D. olduğu, cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin belediye binasına neden ateş ettiği henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA: SALDIRI MÜNFERİT

Yaşanan olayın ardından Serik Belediyesi yazılı açıklama yayımladı. Herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını vurgulayan Serik Belediyesi, konuya şu sözlerle işaret etti:

"Bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, binamızda yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur."

Serik Belediyesi hizmet binasına yönelik av tüfekli saldırı düzenlendi. Nöbetçi zabıtaların yara almadan kurtulduğu olayın ardından kaçan ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli Ş.D. gözaltına alındı. Serik Belediyesi, psikolojik sorunları bulunan şüphelinin başka iş yerine daha saldırmaya çalışırken gözaltına alındığını duyurdu.

'BAŞKA İŞ YERİNE DE SALDIRDI'

Saldırganın kimliğine vurgu yapılan Serik Belediyesi açıklamasında, "Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir." denildi.

