Doğan daha önce İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Bursa Valiliği, meclis kendi içinden vekil seçene kadar kentin mülki idare amiri Hulusi Doğan 'ın göreve atandığını duyurdu.

MÜHÜR VALİ YARDIMCISINDA

Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi işletildi. Kararın detaylarını paylaşan Valilik, "İçişleri Bakanlığının 04/04/2026 tarih ve İNS: 2026.16.831 sayılı Onayı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediye başkan vekili seçilinceye kadar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş ve işlemlerini yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

3 KENTTE VALİ YARDIMCILIĞI TECRÜBESİ

Yeni görevlendirmeyle gözler Hulusi Doğan'a çevrildi. Hatay'ın Erzin ilçesinde 1963 yılında doğan Doğan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mülki idare amiri olarak uzun yıllar kamu yönetimi alanında tecrübe kazanan 63 yaşındaki bürokrat, kariyeri boyunca Afyon Dazkırı, Kastamonu Hanönü, Van Gevaş, Muğla Milas, Antalya Alanya, Tekirdağ Çorlu, İstanbul Avcılar ilçelerinde kaymakamlık yaptı.