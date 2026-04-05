Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında bir başarıya imza attı.



DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKAN BAŞARI



ABD'deki devlet üniversiteleri arasında sanat alanında yıllardır birinci sırada yer alan Virginia Commonwealth University'den (VCU) birinci sırada ve tam burslu avet alan Oral, aynı zamanda Disney, Marvel ve Pixar gibi devlerle iş birliği yapan Savannah College of Art and Design (SCAD) üniversitesinden de kabul onayı aldı.

"SANATIN AZİZ SANCAR'I OLMAK İSTİYORUM"



Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayan Oral, "Şırnak'tan başlayıp, sanatın Aziz Sancar'ı olarak devam etmek istiyorum.

Ancak bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bir sponsor arayışındayım. Türkiye'deki devlet adamlarımızın ve temsilcilerimizin desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Virginia Commonwealth University (VCU) Virginia Commonwealth University, ABD'deki devlet üniversiteleri arasında sanat ve tasarım programları açısından yıllardır 1. sırada gösterilmektedir. Özellikle "Fine Arts" (Güzel Sanatlar) bölümü dünya çapında en rekabetçi ve prestijli programlardan biri olarak kabul edilir.