CANLI YAYIN
Geri

İzmir'de sağanak sonrası vatandaş yine perişan oldu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açarak sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolları su tahliyesi için müdahale ederken, mahallelerde önlem çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, bazı mahalle ve caddelerde su birikintilerine neden olurken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suların biriktiği yollarda tahliye çalışması yaptı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, dağlarda biriken yağmur sularının şehir merkezine indiğini bu nedenle sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin mahallelerde çalışmalar yaptığını anlatan Savuran, "Belediye ekipleri İnönü Mahallesi'ndeki çalışmalarında, beton bariyerler yerleştirerek yağmur sularının dereye doğru akmasını sağladı." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler