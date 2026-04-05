İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, bazı mahalle ve caddelerde su birikintilerine neden olurken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suların biriktiği yollarda tahliye çalışması yaptı.