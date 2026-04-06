Bursa'da rüşvetin merkezi CHP'li mimar gelinin ofisi Tibar Mimarlık

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki 16 milyarlık rüşvet ve yolsuzlukta imar onayları için Mustafa Bozbey’in gelini İldam Aydın Bozbey'in sahibi olduğu Nilüfer’deki Tiba Mimarlık’ın vize merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Dönemin CHP'li Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in emsal artışı talep eden müteahhitlere projelerin mutlaka o dönemki Mustafa Bozbey’in gelini İldam Aydın Bozbey’e ait Tiba Mimarlık tarafından çizilmesi şartını koştuğu, bu ofis üzerinden kesilen fahiş proje bedellerinin aslında yasallaştırılmış rüşvet olduğu saptandı.

  • Bursa'da 16 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 şüpheli tutuklandı.
  • Soruşturmada Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'in sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın imar onayları için vize merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
  • Dönemin Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'in emsal artışı talep eden müteahhitlere projelerin Tiba Mimarlık tarafından çizilmesi şartını koştuğu belirlendi.
  • Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer'in aracı için dönemin Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'nin şahsi hesabından 100 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.
  • Soruşturma suç örgütü kurma, rüşvet, kara para aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlarından yürütülüyor.

Bursa'da 16 milyarlık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey'in imar onayları için gelini İldam Aydın Bozbey'in sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklanmıştı.

İMAR ONAYLARINDA VİZE MERKEZİ GELİNİN OFİSİ

Bursa'daki milyarlık rüşvet ve yolsuzluk ağının bilinmeyen detayları, ortaya çıktı. Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, "Hırsızlığın başı Bursa'da dönüyor" diyen bir akraba ihbarıyla da genişleyen soruşturmada imar onayları için Mustafa Bozbey'in gelininin sahibi olduğu Nilüfer'deki Tiba Mimarlık'ın vize merkezi olarak kullanıldığı, projesi Bozbey İnşaat tarafından çizilen Bozbey Apartman tabelalı binaların ise paravan şirketler üzerinden düşük bedellerle aile havuzuna aktarıldığı belgelendi.

FAHİŞ PROJE BEDELLERİ YASALLAŞTIRILMIŞ RÜŞVET

Rüşvet soruşturmasının kritik halkasını oluşturan Tiba Mimarlık, belediyedeki usulsüz imar onaylarının "vize merkezi" olarak faaliyet gösterdi. Müşteki beyanları ve teknik incelemeler, dönemin Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'in tek imzalı yetkisini bir baskı unsuru olarak kullandığını gösterdi. Erdem'in, emsal artışı talep eden müteahhitlere projelerin mutlaka o dönemki Mustafa Bozbey'in gelini İldam Aydın Bozbey'e ait Tiba Mimarlık tarafından çizilmesi şartını koştuğu, bu ofis üzerinden kesilen fahiş proje bedellerinin aslında yasallaştırılmış rüşvet olduğu saptandı.

BOZBEY'İN KIZINA ARAÇ ÖDEMESİ

Öte yandan Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer'in araç alımıyla ilgili mali inceleme dikkat çekti. Side Bozbey Gürer adına 15 Kasım 2021 tarihinde satın alınan otomobilin "395 bin TL'lik senet ödemesi" açıklamasıyla, dönemin Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'nin şahsi banka hesabından 100 bin TL ödeme yapıldığı belirlendi. Esendemirci'nin, hiçbir ticari bağı olmamasına rağmen başkanın kızının araç borcunu ödediği ortaya çıktı.




