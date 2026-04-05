Türkiye'nin ulaşım altyapısını şekillendiren karayolları ağında tarihi bir eşik daha aşıldı. Bölünmüş yol ağı 30 bin kilometreyi aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Karayolları 76. Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı'nda ulaşım altyapısına dair çarpıcı veriler paylaştı. Bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye ulaştığını duyuran Uraloğlu, yeni hedefin önce 31 bin 250, ardından 38 bin kilometre olduğunu açıkladı. Otoyol ağının ilk etapta 4 bin 330 kilometreye çıkarılacağını belirten Bakan Uraloğlu, yatırımlar sayesinde yıllık 405 milyar lira ekonomik fayda sağlandığını vurguladı.

Toplantıda 34 yıl kesintisiz hizmet verdiği Karayolları Teşkilatına seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 bin kilometre sınırını aşmanın tarihi gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yolun ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet aracı olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla, denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Ülkemizin dört bir yanını yollarla, köprüyle, viyadükle, tünelle donatarak Türkiye'nin her bölgesini erişilir kıldık." dedi.

Karayolları 76. Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuşan Bakan Uraloğlu, bölünmüş yollar sayesinde her yıl 405 milyar lira tasarruf sağlandığını ve trafik kazalarındaki ölüm oranının yüzde 81 azaldığını kaydetti.

6 BİNDEN 30 BİNE… 77 ŞEHİR BİRBİRİNE BAĞLANDI

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 30 bin 51 kilometreye çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunun 50 kilometreden 856 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Sadece geçen sene 57 kilometre tünel inşa ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, konuya şu sözlerle işaret etti:

"Bu tarihi başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutladık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunuyor."

405 MİLYARLIK EKONOMİK FAYDA

Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarında büyük düşüş sağlandığını belirterek 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttıklarını ifade eden Uraloğlu, "6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6.101 kilometre iken şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyona yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarrufun her yıl toplamda 405 milyar liralık ekonomik fayda olarak ülkeye geri döndüğünü söyleyen Uraloğlu, "İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki dev yatırımlara dikkat çeken Bakan Uraloğlu, otoyol ağını ilk etapta 4 bin 330 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, uluslararası stratejik koridorların önemine işaret etti.

ASYA VE AVRUPA ARASINDAKİ GEÇİŞLERİ BİRKAÇ DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK

Türkiye'yi uluslararası ulaşımda tercih edilen güçlü merkez haline getirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile Asya-Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdüklerini hatırlattı.

Mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Menemen-Aliağa-Çandarlı, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizle geçilebilir kıldık."

YOLLAR BİR BİR TAMAMLANIYOR

Uraloğlu, 2025 yılında Aydın-Denizli Otoyolu başta olmak üzere Antalya Korkuteli-Elmalı Yolu, Elazığ-Harput Yolu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu, Batman-Hasankeyf Yolu, Bolu Göynük Çevre Yolu, Bursa Doğancı Tüneli, Pertek-Tunceli, Çemişgezek-Hozat, Pertek-Hozat Yolu, Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu ve Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu gibi önemli projeleri tamamladıklarını bildirdi.

Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyollarının çalışmalarını başlattıklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile hedeflerimize büyük oranda ulaştık çok şükür. Artık insanımız sevdiklerine daha kısa sürede ulaşırken; üretimden ticarete, turizmden lojistiğe kadar tüm sektörler daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha rekabetçi şekilde faaliyet gösteriyor." dedi.

İSTANBUL TAMAM SIRADA ANKARA VAR

Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyduklarını belirten Uraloğlu, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik koridorda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri test uygulamasını hayata geçirdiklerini, sıradaki hedefin Ankara Çevre Otoyolu olduğunu söyledi.

21. YÜZYILIN LOJİSTİK SÜPER GÜCÜ TÜRKİYE

Uluslararası stratejik projeleri kararlılıkla ilerlettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Üç Deniz Girişimi gibi uluslararası stratejik projeleri de kararlılıkla ilerletiyoruz. Karayolları ile farklı ulaşım modlarını entegre ederek, üretim, pazar ve tüketim noktaları arasındaki erişimi hızlandıracak, lojistik imkanlarımızı çeşitlendirerek ülkemizi küresel ölçekte daha etkin ve rekabetçi konuma taşıyacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin jeostratejik güven adası haline geldiğini kaydeden Uraloğlu, "İnşallah bu stratejik vizyonu ve son gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Karayolları Teşkilatımız ve bütün ulaştırma camiasıyla birlikte Türkiye'yi 21. yüzyılın lojistik süper gücü hâline getireceğiz." ifadelerini kullandı.