Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran'a füze tedarik ettiği ve ABD'ye ait F-15 uçağının Türk sistemleriyle vurulduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü hedef alan yeni bir algı operasyonu, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) titiz incelemesiyle boşa çıkarıldı. Bazı dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan; İran'a füze desteği verildiği ve düşürüldüğü öne sürülen ABD'ye ait F-15 uçağının Türk sistemleriyle vurulduğu senaryolarının tamamen hayal ürünü olduğu ortaya koyuldu. Ankara, bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerinin uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığına dikkat çekerek, resmi kaynaklar dışındaki hiçbir spekülatif açıklamaya itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

"KASITLI BİR PSİKOLOJİK HARP SALDIRISI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

BÖLGESEL HASSAS DENGELER HEDEF ALINDI

Söz konusunu paylaşımların tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir. Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir."