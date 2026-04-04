Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.

MİLLETİMİZİN KALBİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ebediyete irtihalinin 29'uncu yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun."