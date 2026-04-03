CANLI YAYIN
Geri

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda İstinye açıklarında makine arızası yapan Barbados bayraklı “TRACKHOUND” isimli gemi nedeniyle deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine sevk edilirken, arızalı gemiye müdahale çalışmaları Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Boğazı'nda 'TRACKHOUND' isimli Barbados bayraklı gemide İstinye açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu sevk edildi. Geminin Çubuklu Feribot İskelesi yakınlarında bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı-3

GEMİNİN SÜRÜKLENME ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Arızalanan geminin İstanbul Boğazı üzerindeki sürüklenme anları ortaya çıktı. Görüntülerde, geminin İstinye açıklarından Çubuklu iskelesine sürüklendiği anlar yer aldı.

Adalet Bakanlığı'ndan İmamoğlu davası açıklaması: Hakimin "tutuklamak zorundayım" sözleri gerçeği yansıtmıyor
SONRAKİ HABER

"Tutuklamak zorundayım" sözleri gerçeği yansıtmıyor

 Başkan Erdoğan'dan Söz Gençlik'te programına telefon: Ülkemizin ayağa kalkışının en önemli merkezlerinden biri
ÖNCEKİ HABER

Söz Gençlik'te programına telefon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler