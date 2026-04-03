Adalet Bakanlığı'ndan İmamoğlu davası açıklaması: Hakimin "tutuklamak zorundayım" sözleri gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanlığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hakimin 'Özür dilerim, tutuklamak zorundayım' dediği' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların adli makamları itibarsızlaştırmayı ve adil yargılamayı etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon içerdiğini belirtti. Halkı yanıltan bilgilerin TCK 217/A kapsamında suç teşkil ettiği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı'ndan İmamoğlu davası açıklaması: Hakimin "tutuklamak zorundayım" sözleri gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü davasıyla ilgili olarak bir hakimin "özür dilerim, tutuklamak zorundayım" dediği ve delilsiz tutuklama kararı verdiği yönünde yayılan haberleri yalanladı.

Adalet Bakanlığı'ndan, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hâkimin ‘Özür dilerim, tutuklamak zorundayım’ dediği' iddialarına açıklama. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Bakanlık, söz konusu haberlerin adli makamların yürüttüğü soruşturmaları itibarsızlaştırmayı ve adil yargılamayı etkilemeyi amaçlayan maksatlı ve gerçeğe aykırı yayınlar olduğunu belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hâkimin "özür dilerim, tutuklamak zorundayım" dediği ve delilsiz şekilde tutuklama kararı verdiği yönünde dolaşıma sokulan haber ve iddialar kapsamında kamuoyunun aydınlatılması bakımından açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu haberlerin, adli makamların yürüttüğü soruşturmaları itibarsızlaştırmaya, adil yargılamayı etkilemeye yönelik maksatlı ve gerçeğe aykırı yayınlar olduğu ve dezenformasyon içerdiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltma ve kamu barışını bozma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

