Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katıldı.

Programda Karabüklülere hitap eden Başkan Erdoğan, KARDEMİR'in kendileri için çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, "İnşallah bu merkezden çok isabetli, hayırlı kararların alınacağına inancım tamdır. Ve inanıyorum ki KARDEMİR, ülkemizin ayağa kalkışının en önemli merkezlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

KARDEMİR'in Türk sanayisinin önemli bir merkezi olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte çok büyük desteklerin, çok büyük gücü elinde bulunduracaktır. Bu vesileyle KARDEMİR'de çalışan bütün kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.