Başkan Erdoğan'dan Söz Gençlik'te programına telefon: Ülkemizin ayağa kalkışının en önemli merkezlerinden biri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karabük İl Başkanlığı’nın “Söz Gençlikte” programına telefonla bağlanarak Karabüklülere seslendi. KARDEMİR’in Türkiye sanayisi için kritik bir merkez olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu tesisin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek çalışanlara başarı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefon bağlantısıyla katıldı.

Programda Karabüklülere hitap eden Başkan Erdoğan, KARDEMİR'in kendileri için çok önemli bir merkez olduğunu belirterek, "İnşallah bu merkezden çok isabetli, hayırlı kararların alınacağına inancım tamdır. Ve inanıyorum ki KARDEMİR, ülkemizin ayağa kalkışının en önemli merkezlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

KARDEMİR'in Türk sanayisinin önemli bir merkezi olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte çok büyük desteklerin, çok büyük gücü elinde bulunduracaktır. Bu vesileyle KARDEMİR'de çalışan bütün kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik çift yönlü askıya alındı
SONRAKİ HABER

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

 Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Rizeli Safa imzalı Arda Güler formasına kavuştu
ÖNCEKİ HABER

Rizeli Safa imzalı Arda Güler formasına kavuştu

