Hatay 'da depremde annesini, babasını, 4 kardeşini ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, protez bacağıyla yeniden yürümeye başladı.

Depremde ailesini ve bacağını kaybeden Zeynep’in çizdiği resimdeki protez bacak detayı duygulandırdı.

PROTEZ BACAĞIYLA HAYATA TUTUNDU

Kendisine ait yapılan protezle ilk adımlarını atan Zeynep'in elinden tutan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, küçük kızın yeni hayatındaki ilk adımlarına eşlik etti. Protez bacağıyla yeniden yaşama tutunan Zeynep, Vali Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Yürek ısıtan kucaklaşmayla başlayan ziyarette Zeynep, kendi ve Vali Masatlı'yı birlikte çizdiği resimleri hediye etti.

Resimlerde protez bacağına da yer veren Zeynep'in çalışması Vali Masatlı'yı duygulandırdı. Masatlı, bu anlamlı resimleri ömrü boyunca hafızasında ve yüreğinde taşıyacağını söyledi.