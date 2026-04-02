Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı" kapsamında 2023'te başlatılan otizmli çocuğu bulunan her aileye danışman atanmasına yönelik uygulama bu ay itibarıyla 16 ilde daha hizmete alınacak.

Otizm tanısı konulmasından itibaren bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının uzman personel tarafından belirlenmesini sağlayan uygulama ile otizmli bireylerin en uygun hizmete en kısa zamanda ulaşması sağlanıyor.

İlk etap pilot çalışmalarına 3 Kasım 2023'te Antalya'da ve 27 Mart 2024'te Afyonkarahisar'da başlanan projenin 2. etap pilot uygulaması ise 13 Nisan 2025'te Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Denizli, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Gaziantep, Bartın, Rize, Samsun, İstanbul, Bursa, Kayseri, Yozgat ve Eskişehir'de devam etti. Nisan ayında Adana, Aksaray, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hatay, Konya, Sivas, Muş, Zonguldak, Kastamonu, Tunceli, Van, Artvin ve Kütahya da projeye dahil edilecek.

GÖKTAŞ: AİLELERİN YANINDAYIZ

Ankara Kavacık Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin, aileleri ve çocukları güçlendirdiğini belirterek, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu merkezleri açmaya devam edeceklerini bildirdi.

Göktaş, erken tanının tedavi açısından önemine işaret ederek, bu kapsamda sosyal medyada "Erken Fark Et" başlığıyla kampanya düzenlediklerini belirtti. Bakan Göktaş, erken tanıyla çocukların günlük yaşamlarının güçlendirildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte ailelerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya ve otizmde özellikle bütün Türkiye'de kalıcı halde farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Amacımız, farkındalık gününü farkındalık ayına yaymak, aynı zamanda bütün Türkiye'de bu farkındalığı kalıcı halde 81 ilimizde oluşturmak." ifadesini kullandı