Telegram'daki tetikçilere 16 ilde operasyon: 35 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya gruplarında, "Mekan tarama, yaralama, korkutma, silahlı tehdit, sadece ciddi iş verecek kişiler yazsın." ifadeleriyle çok sayıda ilan verdiği belirlendi.

  • İstanbul merkezli 16 ilde Telegram üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 44 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu düzenledi.
  • Şüpheliler Telegram'da kurşunlama, haraç, silahlı saldırı ve infaz gibi suç duyuruları yaptı.
  • Gözaltına alınanların 14'ü suça sürüklenen çocuk, 30'u yetişkin olarak belirlendi.
  • Operasyon İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Ankara, Antalya dahil 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki hesaplarında suç içerikli yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde 'tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür' şeklinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ilinde 8'i suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 23 şüpheli, İstanbul dışındaki illerde 6'sı suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 21 şüpheli, toplam 44 kişi hakkında kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan, suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle, 3 Nisan'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verilmiştir."

SADECE CİDDİ KİŞİLER YAZSIN

Öte yandan şüphelilerin sosyal medya gruplarında, "Mekan tarama, yaralama, korkutma, silahlı tehdit, sadece ciddi iş verecek kişiler yazsın." ifadeleriyle ilan verdiği belirlendi.

