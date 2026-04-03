Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle elektrik ve doğal gaza yüzde 25 oranında artış yapıldığını açıkladı. Yeni fiyat tarifeleri 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Elektrik ve doğal gaza yüzde 25 oranında artış yapıldı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubu için yüzde 5,8 ve orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 24,8 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL olmuştur" denildi.