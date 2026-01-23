CANLI YAYIN
Geri

3 Nisan 2026 Diyanet Cuma hutbesi: Birlik olmanın 5 temel şartı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Müslümanların "tek vücut" olması gerektiği vurgulanarak İslam dünyasına vahdet çağrısı yapıldı. Hutbede, özellikle Mescid-i Aksa’da yaşanan kısıtlamalara dikkat çekilerek ümmet bilincinin diri tutulmasının hayati önemi hatırlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde Cuma ve Ümmet Bilinci konusunu işledi.
  • Hutbede Müslümanların cami dışında da saflarını sık tutması, düşmanlarına karşı yekvücut olması ve camisine, mescidine, kıblesine, yurduna sahip çıkması gerektiği vurgulandı.
  • Metinde Mescid-i Aksa'da secdenin engellendiği ve zalimlerin faaliyette olduğu günlerde ümmet bilincinin diri tutulması gerektiği ifade edildi.
  • Hutbede Cuma namazının sadece bir ibadet değil, Müslümanların haftalık kardeşlik ve dayanışma kongresi olduğu belirtildi.
  • Diyanet, Müslümanların sosyal hayatta da birbirlerine sırt çevirmemesi, dertlerine derman olması ve kısır çekişmelere girmemesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hazırlanan haftalık hutbe metninde, Cuma namazının sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Müslümanların haftalık kardeşlik ve dayanışma kongresi olduğu ifade edildi.

Diyanet’ten vahdet çağrısı: “Cuma namazındaki safları hayata taşıyın, parçalanmayın.”

3 NİSAN 2026 CUMA HTUBESİ TAM METNİ

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۜ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ...

CUMA VE ÜMMET BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün Cuma… Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür..."[1] Bugün, biz müminlerin haftalık buluşma günüdür. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlendiği müstesna bir zaman dilimidir.

Aziz Müminler!

Cuma günü yerine getirmemiz gereken sorumlulukların başında Cuma namazını eda etmek gelmektedir. Yüce Rabbimiz, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır"[2] buyurmaktadır. Bu çağrı, sadece bedenlerin bir mekânda toplanması için değil; ruhların kaynaşması, kalplerin aynı hakikatle bütünleşmesi içindir. Bu çağrı, omuzların birbirine değdiği gibi gönüllerin de birbirine dokunması içindir. Bu çağrı; dilleri, renkleri, mezhepleri, makamları ve mevkileri farklı olan bütün müminlerin, bir duvarın tuğlaları gibi birbirine destek olmalarını hatırlatmak içindir.

Değerli Müminler!

Cuma namazına yapılan çağrı, Müslümanlara; ayrılıkları bir kenara bırakıp vahdeti kuşanmayı, tefrikadan uzaklaşıp birbirlerine tutunmayı, yani ümmet olmayı öğretmek içindir. Bu çağrı; sohbet ve hutbeyi, başlarının üzerinde bir kuş varmış da kıpırdayınca uçup gidecekmiş gibi dinleyen[3] sahâbe-i kirâmın örnek hayatına işaret içindir. Ve bu çağrı; İslam'ın hak ve hakikatlerini, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in rahmet yüklü mesajlarını dünyanın her köşesine ulaştırmamız içindir.

Kıymetli Müslümanlar!

Cuma günü Allah'ın divanına durmak için bedenine, elbisesine ve kokusuna özen gösteren müminler; sosyal hayatta da söz ve davranışlarına özen göstermeli, birbirlerine sırt çevirmemelidir. Birbirlerinin dertlerine derman, sıkıntılarına çare olmalı; kısır çekişmelere girmemeli, sığ anlayışlara mahkûm olmamalıdır. Cuma namazını eda etmek üzere cami ve mescitlerde bir araya gelen ve aynı kıbleye yönelen ümmet-i Muhammed; cami dışında da saflarını sık tutmalı, zorluklar karşısında beraberce sabır göstermelidir. Düşmanlarına karşı yekvücut olmalı; camisine, mescidine, kıblesine, yurduna sahip çıkmalıdır.

Aziz Müslümanlar!

Savaşların ve acıların yaşandığı, insanlığın barışa hasret kaldığı, zalimlerin Mescid-i Aksâ'da secdeyi engellediği şu günlerde bizlere düşen; Cuma ve ümmet bilincini diri tutmaktır. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi aynı inançta, aynı duyguda ve aynı idealde buluşturmaktır. Cuma gününü; kardeşlik ahdimizi yenilememize, bir vücudun azaları gibi kenetlenmemize, dirliğimize ve dayanışmamıza vesile kılmaktır. Birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamaktır.

Cumamızı tebrik ediyor, hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyoruz: "Kim güzelce abdest alıp Cumaya gelir, hutbeyi can kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları affolunur..."[4]

[1] Müslim, Cum'a, 18.

[2] Cuma, 62/9.

[3] Ebû Dâvûd, Tıb, 1.

[4] Müslim, Cum'a, 27.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DİYANET'TEN 3 NİSAN MESAJI: "CAMİDEKİ SAFI HAYATA TAŞIYIN, PARÇALANMAYIN"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde "Cuma ve Ümmet Bilinci" konusunu işledi. Bugün Türkiye genelindeki camilerde okunan metinde, Müslümanların sadece ibadet anında değil, sosyal ve siyasi hayatta da "tek vücut" olması gerektiği vurgulandı.

"DÜŞMANA KARŞI YEKVÜCUT OLUN"

Hutbede, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu tehditlere karşı şu uyarı yer aldı:

"Cuma namazını eda etmek üzere cami ve mescitlerde bir araya gelen ve aynı kıbleye yönelen ümmet-i Muhammed; cami dışında da saflarını sık tutmalı, zorluklar karşısında beraberce sabır göstermelidir. Düşmanlarına karşı yekvücut olmalı; camisine, mescidine, kıblesine, yurduna sahip çıkmalıdır."

REHBER AYET VE HADİSLERLE BİRLİK ÇAĞRISI

Diyanet, bu haftaki mesajını şu kutsal referanslarla temellendirdi:

Ayet:

"Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

Hadis:

"Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür..." (Müslim, Cum'a, 18)

ÜMMET BİLİNCİNİN PRATİK UYGULAMA TABLOSU

Uygulama AlanıHutbedeki Görev TanımıBeklenen Toplumsal Etki
Sosyal İlişkilerBirbirine sırt çevirmemekGüçlü toplumsal doku ve güven
Zor ZamanlarBeraberce sabır göstermekToplumsal direnç ve dayanıklılık
Küresel SiyasetMukaddesata sahip çıkmakZulme karşı ortak ve caydırıcı duruş

MERAK EİDLENLER

3 Nisan 2026 Cuma hutbesinin temel konusu nedir?

Hutbenin ana konusu, Müslümanların her türlü ayrılığı bırakıp "Ümmet" bilinciyle birleşmesi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesidir.

Hutbede Mescid-i Aksa için ne denildi?

Metinde, Mescid-i Aksa'da ibadetlerin engellendiği bir dönemden geçildiği ve buna karşı ancak ümmet bilinciyle durulabileceği ifade edildi.

Cuma hutbesi tam metni yayımlandı mı?

Evet, hutbe metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm müftülüklere gönderildi ve resmi dijital platformlarda paylaşıldı.

Diyanet, müminlerin birbirine sırt çevirmeden dertlere derman olması gerektiğini paylaştı.

NEDEN ŞİMDİ BU KONU?

Diyanet'in bu haftaki temasını "Ümmet Bilinci" olarak seçmesi tesadüf değil. Özellikle İslam coğrafyasında artan siyasi gerilimler ve Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı bir döneme denk gelinmesi, bu konuyu acil bir gündem maddesi haline getirdi. Metin; Müslümanların parçalanmışlığını zalimlerin en büyük kozu olarak tanımlarken, safların sıklaştırılmamasının somut güvenlik ve özgürlük sorunlarına yol açtığına işaret etti. Bu yönüyle hutbe, sadece dini bir hatırlatma değil, güncel bir jeopolitik uyanış çağrısı olarak değerlendirildi.

Sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenleme TBMM komisyonunda kabul edildi
SONRAKİ HABER

Sosyal medya düzenlemesi kabul edildi

 Başkan Erdoğan'dan "Hamursuz" mesajı
ÖNCEKİ HABER

Erdoğan'dan "Hamursuz" mesajı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler