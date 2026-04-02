Operasyonda 113 tabanca, 146 sürgü, 179 gövde, 1495 şarjör, 431 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen cephanelik gibi silah deposunu ortaya çıkardı. Sarıyer ilçesinde taksi ve depoya yapılan ani baskınla, yüzlerce tabanca ve silah parçası ele geçirilerek kaçakçılık şebekesine büyük darbe indirildi.

CEPHANELİK GİBİ DEPO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının engellenmesi amacıyla kapsamlı çalışma başlattı. Yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, şüphelilerin Sarıyer'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul’da dev silah operasyonu