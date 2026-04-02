İstanbul polisinden taksi ve depoya eş zamanlı silah baskını

İstanbul’da silah kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 113 tabanca ve binlerce silah parçası ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Sarıyer’de taksi ve depoya düzenlediği eş zamanlı baskında, yasa dışı silah ticareti yapan iki kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul polisinden taksi ve depoya eş zamanlı silah baskını
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
  • Operasyonda 113 tabanca, 146 sürgü, 179 gövde, 1495 şarjör, 431 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
  • Şüphelilere ait taksi ve depoya eş zamanlı baskın yapıldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen cephanelik gibi silah deposunu ortaya çıkardı. Sarıyer ilçesinde taksi ve depoya yapılan ani baskınla, yüzlerce tabanca ve silah parçası ele geçirilerek kaçakçılık şebekesine büyük darbe indirildi.

CEPHANELİK GİBİ DEPO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının engellenmesi amacıyla kapsamlı çalışma başlattı. Yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, şüphelilerin Sarıyer'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Belirlenen adreslere yönelik operasyon düğmesine basan ekipler, şüphelilere ait taksi ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen aramalarda 113 tabanca, 146 sürgü, 179 gövde, 1495 şarjör, 431 namlu ile çok sayıda muhtelif silah parçası bulundu.

Operasyon neticesinde iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

