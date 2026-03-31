İNCİRLİK İDDİASINA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yapılan açıklamada sosyal medyada paylaşılan görsellerin eski olduğu ve mevcut savaşla ilgisinin olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur.

Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur."