Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında, taraflardan biri silahına sarıldı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı.
VURULDUĞU YERDE SON NEFES
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
DETAYLI İNCELEME
Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme başlattı. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.