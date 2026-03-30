CANLI YAYIN
Geri

Yer Esenyurt | Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında, taraflardan biri silahına sarıldı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı.

Esenyurt'ta iddiaya göre iki sürücü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

VURULDUĞU YERDE SON NEFES

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağır yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt'ta yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişinin öldüğü saldırıda tetiği çeken zanlı kayıplara karıştı.

DETAYLI İNCELEME

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme başlattı. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler