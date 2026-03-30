İŞ YOĞUNLUĞU BAHANESİ

Operasyon öncesi kuruma gelen müfettişin incelemeleri, sınır dışı edilmesi gereken yabancılara yönelik yasa dışı işlemleri de belgeledi. İkamet Grup Başkanı göç uzmanı M.A.'nın, İl Göç İdaresi Müdür Vekilliği yaptığı dönemde, Türkiye'ye kanuni giriş yapmayan S.M. isimli yabancı uyruklunun dosyasında manuel düzeltme yaptığı belirlendi. Hiçbir belgesi olmayan ve harç parasını peşin ödemesi gereken S.M.'nin işlemini ücretsiz ve tek imzayla onaylayan M.A. hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Kamu zararına neden olan işlemle ilgili savunması alınan M.A.'nın savunmasında, "İkamet Grup Başkanlığı görevinin yanında İl Müdürlüğü'ne de vekalet ettiğini, iş yoğunluğu nedeniyle sehven olumlu karar verdiğini öne sürüp, yaptığı işlemin hatalı olduğunu kabul ettiği" belirtildi.

Ancak müfettişler, M.A.'nın belirttiği gibi yoğunluk olmadığını ve vekalet döneminde çok az dosya imzaladığını tespit etti.

ZAMAN AŞIMINDAN YIRTTI

Yasa gereği kınama cezası alması gereken M.A.'nın, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından dosyadaki usulsüzlüğün üzerinden 2 yıl geçmesi nedeniyle zaman aşımından faydalanarak ceza almadığı kaydedildi.

KAÇAK GRUP

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de yabancı öğrenciler için kurulan iletişim ağı oldu.

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin talimatıyla, Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için YLV GÖÇ İDARESİ (ÖĞRENCİ) adlı bir WhatsApp grubu oluşturulduğu saptandı.

Kurum dışı görüşmelerin yasak olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin alındığı grupta, öğrencilere, "İşlemlerini yapılabilmesi için maddi talepleri karşılamaları gerektiği" kaydedildi.

TEK İŞİ WHATSAPP GRUBUNDAKİ İŞLEMLER

Ayrıca, usulsüz evlilik belgesi verdiği tespit edilen göç uzmanı A.D.'nin sadece bu gruptaki yabancı uyruklu öğrencilerin işlemlerine baktığı belirlendi.