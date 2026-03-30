Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönelik 14 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunun ardındaki usulsüzlük ağı gün yüzüne çıktı.
9 kişinin gözaltına alındığı ve bir kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasında; usulsüz işlemlere onay vermeyen memurun 112 Acil Çağrı Merkezine sürülmesi, sınır dışı edilmesi gereken yabancılara manuel müdahaleyle ikamet izni verilmesi ve üniversite öğrencileri için kurulan WhatsApp grubu üzerinden maddi menfaat temin edilmesi gibi çarpıcı detaylar yer aldı.
PARAYI VER BAŞVURUN HIZLANSIN
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G., iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B. ve G.D. gözaltına alındı. Yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları öne sürülen şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Kurumla ilişkili tercümanların ise müracaatçılara, "Başvurularınızı hızlandıracağız, bunun karşılığında ödeme yapmanız gerekiyor." diyerek para talep ettikleri iddia edildi.
MÜDÜRE TAHLİYE PERSONELE KELEPÇE
Gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli görevlerinden uzaklaştırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden müdürlük çalışanı Emre K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyondan önce Yalova'dan Diyarbakır'a tayini çıkan memur M.B.'nin de şüpheli sıfatıyla Diyarbakır'da talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenildi.
USULSÜZLÜĞE DİRENEN MEMURA SÜRGÜN
Soruşturma sürecinde, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin usulsüz talimatlarını yerine getirmeyen memur T.E.'ye yönelik baskı ve tehdit çarkı da deşifre oldu. 2024 yılında İstanbul'dan Yalova'ya tayini çıkan T.E., göç uzmanları M.A., Emre K., K.A., A.D. ile tercümanlar ve sekreterin getirdiği dosyalardaki usulsüzlükleri fark ederek talepleri reddetti. Son olarak K.A.'nın getirdiği usulsüz dosyayı onaylamayan T.E., yöneticilerle tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından mobbinge maruz kaldığını ve kurumda daha fazla çalışamayacağını belirten T.E., sürekli savunma vermekle tehdit edildiğini belirterek başka şehre tayinini istedi.
Tayin talebinin kabul edilmemesi üzerine devreye giren İl Müdürü S.S.Ç'nin, T.E.'ye ildeki farklı bir kuruma görevlendirilmesini yapabileceğini söylediği belirlendi.
Teklifi kabul eden T.E.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezine görevlendirilerek kurumdan uzaklaştırıldığı tespit edildi.
İŞ YOĞUNLUĞU BAHANESİ
Operasyon öncesi kuruma gelen müfettişin incelemeleri, sınır dışı edilmesi gereken yabancılara yönelik yasa dışı işlemleri de belgeledi. İkamet Grup Başkanı göç uzmanı M.A.'nın, İl Göç İdaresi Müdür Vekilliği yaptığı dönemde, Türkiye'ye kanuni giriş yapmayan S.M. isimli yabancı uyruklunun dosyasında manuel düzeltme yaptığı belirlendi. Hiçbir belgesi olmayan ve harç parasını peşin ödemesi gereken S.M.'nin işlemini ücretsiz ve tek imzayla onaylayan M.A. hakkında disiplin soruşturması açıldı.
Kamu zararına neden olan işlemle ilgili savunması alınan M.A.'nın savunmasında, "İkamet Grup Başkanlığı görevinin yanında İl Müdürlüğü'ne de vekalet ettiğini, iş yoğunluğu nedeniyle sehven olumlu karar verdiğini öne sürüp, yaptığı işlemin hatalı olduğunu kabul ettiği" belirtildi.
Ancak müfettişler, M.A.'nın belirttiği gibi yoğunluk olmadığını ve vekalet döneminde çok az dosya imzaladığını tespit etti.
ZAMAN AŞIMINDAN YIRTTI
Yasa gereği kınama cezası alması gereken M.A.'nın, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından dosyadaki usulsüzlüğün üzerinden 2 yıl geçmesi nedeniyle zaman aşımından faydalanarak ceza almadığı kaydedildi.
KAÇAK GRUP
Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de yabancı öğrenciler için kurulan iletişim ağı oldu.
İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç.'nin talimatıyla, Yalova Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için YLV GÖÇ İDARESİ (ÖĞRENCİ) adlı bir WhatsApp grubu oluşturulduğu saptandı.
Kurum dışı görüşmelerin yasak olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin alındığı grupta, öğrencilere, "İşlemlerini yapılabilmesi için maddi talepleri karşılamaları gerektiği" kaydedildi.
TEK İŞİ WHATSAPP GRUBUNDAKİ İŞLEMLER
Ayrıca, usulsüz evlilik belgesi verdiği tespit edilen göç uzmanı A.D.'nin sadece bu gruptaki yabancı uyruklu öğrencilerin işlemlerine baktığı belirlendi.