Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir banka şubesine silahla giren şahıs soygun girişiminde bulundu. Durumun emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye intikal ettiğini fark eden şüpheli, iddiaya göre eylemini tamamlayamadan hızla olay yerinden kaçtı.

Beşiktaş'ta banka soygunu! Silahlı şüpheli kamerada!