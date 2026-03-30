İki saat sonra Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde ehliyetsiz ve alkollü olarak yeniden yakalanan U.E.'ye 250 bin lira daha ceza uygulandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir sürücü, aynı gece iki saat arayla iki kez alkollü araç kullanırken yakalandı. İlk denetimde ehliyetine el konulan ve 25 bin lira ceza kesilen şahıs, uyarılara aldırış etmeyerek yeniden direksiyon başına geçince 250 bin lira daha ceza yedi. Toplamda 275 bin lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, plakası henüz öğrenilemeyen ve U.E. idaresindeki aracı durdurdu. Ekipler tarafından sürücüye yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli işlemleri başlatan polis ekipleri, U.E.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygularken, şahsın ehliyetine de 6 ay süreyle el koydu.