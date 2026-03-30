Kayseri'nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir sürücü, aynı gece iki saat arayla iki kez alkollü araç kullanırken yakalandı. İlk denetimde ehliyetine el konulan ve 25 bin lira ceza kesilen şahıs, uyarılara aldırış etmeyerek yeniden direksiyon başına geçince 250 bin lira daha ceza yedi. Toplamda 275 bin lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, plakası henüz öğrenilemeyen ve U.E. idaresindeki aracı durdurdu. Ekipler tarafından sürücüye yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Gerekli işlemleri başlatan polis ekipleri, U.E.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygularken, şahsın ehliyetine de 6 ay süreyle el koydu.
İKİ SAAT SONRA YİNE DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDI
İlk işlemin üzerinden yaklaşık iki saat geçtikten sonra polis ekipleri, bu kez Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde seyreden ve durumundan şüphelendikleri 38 HD 678 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede, direksiyon başındaki kişinin kısa süre önce denetim noktasında alkollü yakalanarak ehliyetine el konulan U.E. olduğu belirlendi.
Kuralları hiçe sayan sürücüye, ikinci kez alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak suçlarından 250 bin lira daha ceza kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine el konulma süresi 2 yıl 6 aya çıkarıldı.
Yapılan detaylı sorgulamada cezaevinden izinli çıktığı anlaşılan U.E.'ye gece boyunca toplam 275 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.